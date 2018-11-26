كلمات أغنية قافل نور الزين مكتوبة كاملة نقدمها لكم من خلال هذا المقال، حيث تعتبر أغنية قافل والتي قدمها المطرب العراقي “نور الزين” هذا العام 2018 واحدة من أشهر الأغنيات التي صدرت مؤخرًا، والتي لاقت استحسان وإعجاب من قبل الكثيرين، من عشاق الفن والطرب الأصيل، حيث تتميز كلمات الأغنية الرومانسية بالرقة والجمال، وتحمل بداخلها إيقاع موسيقي جميل يطرب له المستمع.

كلمات أغنية قافل نور الزين من تأليف الشاعر العظيم “سيف الفارس” والأغنية من ألحان “نور الزين” وإخراج طرأفت البدر” وتوزيع “حسام الدين”، وتعتبر الأغنية واحدة من أفضل الأغنيات الرومانسية التي تم طرحها في السوق مؤخرًا، وقد حققت الأغنية نجاح عظيم بعد طرحها على القناة الرسمية على اليوتيوب، كما حققت مائه مليون مشاهدة، وهو نجاح عظيم تناقلته القنوات الإخبارية.

كلمات أغنية قافل نور الزين

كلمات أغنية قافل نور الزين كاملة مكتوبة نقدمها لكم، حيث تمكنت الأغنية من تحقيق نجاح كبير منذ طرحها، كما تعتبر من أكثر الكلمات التي تتصدر محركات البحث مؤخرًا.

مكتوبه لك تبقى اليا ومقسومه الك تبقى حبيبي

نصي الثاني وتوأم روحي اني مريضك وانته طبيبي

لاخر يوم بهاي الدنيا احتاجك ما اشبع منك

انت مفصل ليا حبيب طعم الدنيا لقيته بحضنك

قافل على حبك صدق قافل اعشقنك عشق جاهل

واريد بس الي وحدك تبقى بالقلب وحدك

روحي وماحب بقدك واريد بس الي

الك وحشه الك وحشه افكر بيك للغبشه ياروحي شلون امل وانساك شايف جفن مل رمشه !

بالدم اكتب كلمه احبك تبقى انت النسخه الاصليه

بيني وبينك تدري شكبره اكبر من هالكره الارضيه

نعمه من الله احسك انته كلمه احبك الك حصريه

وحدك تستاهل هالكلمه الاول بس تظل اول حبك صعبه يتبدل واريد بس ليا

بسمك سجلت القلب باسمك انت الهوا وانا اشتمه

واريدك بس ليا

يظل حبي يظل حبي الك يالعايش بقلبي

يانور عيوني من تروح اضيع وما اندل دربي

مكتوبه لك تبقى اليا ومقسومه الك تبقى حبيبي

نصي الثاني وتوأم روحي اني مريضك وانته طبيبي

نور الزين

الفنان العراقي “نور الزين” واحد من المطربين المشاهير في الوطن العربي، بدأ رحلته المهنية منذ عام 2009، وقد تمكن منذ ذلك الوقت وحتى وقتنا هذا من تحقيق الكثير من النجاحات الرائعة من خلال الأعمال العظيمة التي قام بتقديمها للجمهور، ومن أفضل أعماله التي لاقت نجاح كبير واستحسان لدى الجمهور “جيناك بهايه وحبك يدك الراس”.

أغنية قافل للفنان الرائع “نور الزين” واحدة من الأغنيات الرومانسية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، وقد نجحت الأغنية بالفعل في الاستحواذ على الكثير من معجبي ومتابعي المطرب العظيم، وهي أغنية رومانسبة ترتص فيها الكلمات الرومانسية في قافية واحدة فتعطي نغم موسيقي رائع محبب للآذان.

وكانت أغنية “قافل” قد تمكنت من تحطيم حاجز الـ 100 مليون مشاهد خلال أيام، إذ يتمتع المطرب العراقي بإمكانيات صوتية عالية، مكنته من الاستحواذ على مكانة خاصة في قلب مشاهديه.

وهو من مواليد عام 1986 ويقيم في منطقة المنصور، كانت أغنية لا ما جبرتك هي أغنيته الأولى، وبوابة التعارف التي قامت بتعريفه للناس.

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