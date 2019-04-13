كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة والتي تحمل عنوان مقدرس ع النسيان حققت أعلى نسبة من البحث عبر محرك البحث جوجل في الأيام الماضية، منذ طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة مقدرش ع النسيان على موقع يوتيوب حصلت على عدد من المشاهدات يتعدى 5 مليون مشاهدة، الأغنية جديدة من إنتاج شركة ناي ومن كلمات تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، دائماً ما يكون التعاون بين عمرو دياب وعمرو مصطفى مثمراً ويخرج لنا أفضل الأغاني، نجوم مصرية ينشر لكم كلمات أغنية مقدرش ع النسيان الجديدة للفنان عمرو دياب والتي تعتبر أحدث أغاني عمرو دياب والتي تم إصدارها في أبريل 2019.

كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة مقدرش ع النسيان

يعتبر الفنان عمرو دياب هو أكبر فناني العرب في الوقت الحالي، بدأ الغناء منذ الثمانينات ولكنه استطاع أن يتربع على قمة الأغنية العربية منذ بداية الألفية الجديدة بعد حصوله على جائزة world music award ليصبح بعدها هضبة الأغنية العربية ويصدر العديد من الأغاني والألبومات في خلال مسيرة حياته الفنية.

الألبوم الأخير للفنان عمرو دياب كان من إنتاج شركة ناي وتم طرحه في العام الماضي 2018 وكانت معظم أغانيه تحمل توقيع تركي آل الشيخ والذي بدأ في التعاون معه منذ العام 2016، ولكن يبدو أن الألبوم القادم للفنان عمرو دياب سوف يحمل طابعاً خاصاً، وهذا ما سنراه من خلال كلمات أحدث أغاني عمرو دياب وهي بعنوان مقدرش ع النسيان.

كلمات أغنية مقدرش ع النسيان

مقدرش عالنسيان ولو طال الزمن. دايما على بالي وعمري ما نسيت. ******* ياما قاللي إحساسي هنرجع في أمل. وبقلبي غنتلك وفي دروبك مشيت. أنا لسه عايش ليك وقلبي ليك بيحن. وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت. إزاي حبيبي أنساك ومن غيرك أحن. عايش على الذكرى وعمري ما نسيت. ***** مقدرش ع النسيان ولو طال الزمن دايما على بالي وعمري ما نسيت. ****** ارجعلي زي زمان مفيش وقت لزعل. أيامنا وحشاني إرجع مستني إيه؟ قوللي أعمل إيه تاني أكتر م اللي اتعمل؟ بعدك على عيني ومش قادر عليه. ***** أنا لسه عايش ليك وقلبي ليك بيحن. وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت. إزاي حبيبي أنساك ومين غيرك أحن؟ عايش على الذكرى وعمري ما نسيت.

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