كلمات أغنية راح ونساني ذاك الأناني مكتوبة كاملة نقدمها لكم من موقعنا، موقع نجوم مصرية، حيث تعتبر الأغنية الرائعة راح ونساني ذاك الأناني والتي أصدرها الفنان العظيم “عبد الله الخشرمي” واحدة من الأغنيات التي حازت خلال الفترة الأخيرة على شهرة واسعة، والأغنية قد نجحت في الحصول على دعم وإعجاب متابعي الفنان ومحبيه في الوطن العربي.

ويذكر أن الأغنية قد حازت على إعجاب الكثيرين وذلك خلال فترة وجيزة من إطلاقها، كما حاز الألبوم الغنائي كذلك على مشاهدة ومتابعة أعداد كبيرة من المتابعين والمعجبين بأعمال الفنان الرائعة، ويذكر أن كلمات الأغنية تصور حالة الجشع والطمع التي تسيطر على البعض ممن نصادفهم في الحياة، والتي تجعلهم يضعون أنفسهم ومصلحتهم في المقام الأول، حتى أنهم يتخطون مشاعر الآخرين في الكثير من الأحيان، مما يتسبب لهم في جرح عميق يرافقهم مدى الحياة كما تقول كلمات الأغنية.

كلمات أغنية راح ونساني ذاك الأناني

كلمات أغنية راح ونساني ذاك الأناني تصور حالة الأسي والجرح التي تصيب المرء عندما يتعرض للخيانة والغدر ممن اعتبرهم يومًا أقرب الناس إلى قلبه، وكذلك تصف الكلمات حالة الجشع والطمع التي تصيب البعض، والتي تدفعهم إلى تخطي الأقربين وعدم الإلتفات لمشاعرهم ولا سعادتهم، إليكم كلمات أغنية راح ونساني ذاك الأناني:

ثاني راح ونساني ذاك الاناني وزاد الجراح جلطه جتني وغلطه اني احطه بقلي ياصاح ياما كنت اتعامى يوم ان كلامه مثل ارماح عانى قلبي بزمانه وضيع حنانه والحزن لاح قاسي وجعلي راسي وزاد الماسي والقلب ناح دايم بغيري هايم جارح ولايم ولا استراح ثاني راح ونساني ذاك الاناني وزاد الجراح جلطه جتني وغلطه اني احطه بقلي ياصاح توبة ارجع لصوبه بانسى دروبه لو حتى صاح خيره فيه الف غيره ولا ابقى اسيره … واقول راح ثاني راح ونساني ذاك الاناني وزاد الجراح جلطه جتني وغلطه اني احطه بقلي ياصاح

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وقد بلغت عدد مشاهدات أغنية ذاك الاناني 30 مليون مشاهدة، وهو الرقم الذي لم يتوقعه عبد الله الخشرمي، وذلك حسبما صرح لبرنامج صباح الخير يا عرب والمعروض على قناة إم بي سي.

عبدالله الخشرمي

بدأ عبدالله الخشرمي مسيرته الفنية بالإنشاد، ومن ثم توجه بعد ذلك إلى الغناء، وكانت أولى أعماله هي أغنيته الرومانسية “جبت لي الموت”، وقد ذكر الخشرمي وقتها في أولى تصريحاته بعد هذا التحول أنه لا يرى أي تحول، فهو قام بإدخال الموسيقى على أعماله فقط ولم يتحول من اتجاه إلى آخر، كما ذكر أيضًا وجود الموسيقي في أعماله السابقة في الإنشاد، ويمكن القول أن السبب وراء إطلاق كلمه إنشاد على تلك الأعمال هو الكلمات فقط.

وقد ححقت أغنية عبد الله الخشرمي الرومانسية الأولى جبت لي نجاحًا باهرًا، وقد كانت أغنيته الأولى التي قدمها مع الموسيقى، وقد بدأ الخشرمي التعاون مع أسماء فنية معروفة لإنتاج المزيد من الأغاني.