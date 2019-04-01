كلمات أغنية خلاص قدر لعمرو دياب .. من أغاني ألبوم كل حياتي

كلمات أغنية خلاص قدر لعمرو دياب، يبحث العديد من الشباب والفتيات وجمهور الفنان عمرو دياب، عن كلمات الأغنية الجديدة، خلاص قدر والتي من المقرر أن تُطرح ضمن أغاني ألبومه الجديد لعام 2019 كل حياتي، وأعلن عمرو دياب عن موعد طرح ألبومه كل حياتي عبر إحدى شركات الاتصالات المصرية، في حفل مهرجان الجونه السينمائي، وقال دياب أن اليوم الجمعة الموافق 28 / 9 / 2019 سوف يتم طرح الألبوم كاملًا، ومن المقرر أن يتم طرح ألبوم كل حياتي للمطرب عمرو دياب في الأسواق خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل .

كلمات أغنية خلاص قدر:

خلاص قدر قالك ندم عن الكلام ده قالك بعدني قول كان فى توهة دوخني خدني غمالي قلبي وضحك عليا ولما عقلي فتح نجدني نفسك ضامنها خلاص دي حاجة بينك وبينها الدنيا عندك أغلط وجرب وأي حسبة خرجني منها قال إيه راجع ندمان وفاكرني زي زمان قال بعد ما عاش حياته يقولي تاني أنا تاني

ألبوم كل حياتي لعمرو دياب: ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد يطرح مع شركة “ناي”، ومن المقرر أن يحتوي علي 10 أغنيات كان قد طرح منها 5 اغاني خلال الأيام الماضية، وسيطرح دياب، الألبوم عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات”يوتيوب” علي أن يُطرح في الأسواق أول أيام شهر أكتوبر المقبل وعبر “الأي تيونز” في الثالث من أكتوبر. يضم ألبوم”كل حياتي” الجديد للهضبة 10 أغاني، وتعاون دياب، في كل حياتي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، محمد يحيي، عمرو مصطفي، أحمد الهرمي، أسامة الهندي، ونادر حمدي.

نجاح ألبوم كل حياتي:

وحقق ألبوم كل حياتي نجاحًا واسعًا في الوسط الفني في الفترة الأخيرة، كما نال إعجاب محبي ومتابعي الهضبة، ما جعل الفنان عمرو دياب يومجه رسالة شكر لجمهوره، ونشر الهضبة رسالته قائلاً، “كل الشكر لجمهورى الحبيب على ثقته ودعمه ليا، وبشكركم على استقابلكم الرائع للألبوم وبقولكم بحبك أنا”.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة الفيديو كليب الخاص بأغنية قالك ندم عبر القناة الرسمية للفنان عمرو دياب على موقع يوتيوب والتي تحتوي على جميع فيديوهات أغانيه القديمة والجديدة والكليبات الحصرية.