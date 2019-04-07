كلمات أغنية القمر لمحمد رمضان

ضيعت حياتي في ايه ربنا هيحاسبني

بصحى كل يوم مش بفكر إلا في حلمي

مفيش وقت للنوم قطر العمر بيجري

لما الأبواب تقفل بقف و أكسرها برجلي

سألوني نفسي اطلع ايه لما اكبر

قولتلهم حلمي اني اطلع القمر

ضحكوا عليه افتكروني بهزر

هنشوف مين فينا هيضحك لما اوصل

بدأنا من الصفر تعبنا ومكنش في جبنا فلوس

بس الثقة في الله اغنى من اي كنوز

عشنا وشفنا المر ومن الدنيا اتعلمنا دروس

يا اما تموت وانت بتحارب يا تعيش من غير حظوظ

طول ما الساعة بتلف هتشوف فيها عقارب

يا اما تموت من السم يا اما تتعلم تقرص

الزمار والطبال بتجمعهم المواويل

مهما تدق على الراس طبول

بنضحك ونقوم نرقص

عايزيني اختفي بس عشان يبانو

النجاح حصان وانا ماسك لجامه

واللي يحبطك سيبك من كلامه

هو زعلان عشان انت عايش أحلامه

بيحاولوا يهدموك

حلمك طير هيحاولوا يوقعوك

انجح لحد ما كل الفشلة يكرهوك

ضيعت حياتي في ايه ربنا هيحاسبني

بصحى كل يوم مش بفكر إلا في حلمي

مفيش وقت للنوم قطر العمر بيجري

لما الأبواب تقفل بقف و أكسرها برجلي

سألوني نفسي اطلع ايه لما اكبر

قولتلهم حلمي اني اطلع القمر

ضحكوا عليه افتكروني بهزر

هنشوف مين فينا هيضحك لما اوصل.