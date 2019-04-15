كلمات أغنية الجوكر (كنتي) 2019

أحمد ناصر (الجوكر) مغني راب مصري عمره 26 عاما هو طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، لديه موهبه غريبه بفضل أنه كان يقرأ كثيرا في مختلف المواضيع والكتب وأحب الشعر والنثر والبلاغة فلديه مستوى عالي من الثقافة وهذا يظهر في كلمات أغانيه، بغض النظر عن براعته في أداء أغاني الراب التي يكتبها.

كانت أول قصيدة يكتبها بعنوان (سيدتي) فازت بالمركز الأول فى مسابقه صغار الأدباء عام 2007، وبعد أن وجد أن الشعر في مصر لا يلقى اهتماما كبيرا قرر أن يتجه الى أسلوب جديد لعرض شعره وهو الراب، لكن في نفس الوقت لم يندرج الى السطحية والتفاهة بل حافظ على رونق كتاباته وأشعاره وقوة الفكرة والمعنى.

وفى هذه الأغنية (كنتي) يتحدث الى محبوبته ويخبرها ماذا كانت بالنسبة إليه قبل أن يفارقها، اليكم الكلمات :

كلمات أغنية (كنتي) الجوكر

كانت بتمص مني كل مللي طاقة ، وأنا على أمل

أصحى يوم الاقيها حست … ألاقى حالها اتعدل

بالتدريج فقدت الأمل … كل اللي هيتعمل إتعمل

معادش عندي غير انتي صح … علشان معدتش حمل جدل

كان سهل أسيبك بدري ، لولا قلت سهل أسيبك

لو حالك متعدلش … ومتعدلش … وخايف أسيبك

لأحسن أتوجع في البعد وجع مستحملوش

فبقول وجع عارفينه أضمن من اللي منعرفوش

مش يمكن أسيبك أتعب .. أضعف .. أرجع .. ترفضيني

أو تقبليني وانتي عارفة ان انتي امتلكتيني

فأخسر حتى صرخة جبت اخري ، وهى يادوب

بتخليكي بعد سنين عجاف تروي عطشي يوم

ياريتني كارهك انتي … انا كاره نفسي وانا معاكي

كاره نفسي عشان حباكي … رافض نفسي عشان قبلاكي

ونفسي ييجي يوم وأكتفي ، ييجي يوم واختفى

نفسي أحط راسي على المخدة راضي عن موقفي

كنتي أول نمرة أحفظها … أول صوره في المحفظه

أول خوف هستيري لسبب زي إنك موبايلك فصل

أدمنت حضورك .. حتى لو هتنامي على السماعة

اكتشفت معاكي إن المكالمة بتفصل بعد ساعة

معدش فيا مكان لطعن … معادش لحاجة طعم

مجرد رفس الغطا ، والقوم من على السرير بقى صعب

عدت سنه من يوم ما بعدنا ، ولأجل ما أكون صريح

سنة تقلها ميتوصفش .. مهما أكون فصيح

تدريجيا كان بيموت إحساسي .. لما عيني فضيت

عشت معاها بصفتي لوح إزاز .. وكتر خيرها رضيت

ولسه بحكي عنك للحيطان ، وللطريق

ولسه العمر بيجري ، ولسه كل يوم بطيء

وكل ما ائن .. أفقد الأمل في كون الجرح يلم

فـ اقول مسيرها تزهق … هي تقول مسيري أحن

انا في وضع ببذل فيه مجهود يسوء .. ميتحسنش

مانا بتواجه إني مزيف .. بنفجر مش عاجبك امشي

أحلامنا كان مبالغ فيها ولا الواقع خاننا

العيب كان في إجابتنا ، ولا العيب كان امتحانا

عزفنا على أوتار اللوم ، وعلى أوتار الأسف

نكره كل شيء مش كامل ، واحنا مش كاملين للأسف

كنتي أول نمرة أحفظها … أول صوره في المحفظه

أول خوف هستيري لسبب زي إنك موبايلك فصل

أدمنت حضورك .. حتى لو هتنامي على السماعة

اكتشفت معاكي إن المكالمة بتفصل بعد ساعة

كنتي آخر نمرة أحفظها … آخر صورة في المحفظه

آخر خوف هستيري لسبب زي إنك موبايلك فصل

أدمنت حضورك .. حتى لو هتنامي على السماعة

اكتشفت معاكي إن المكالمة بتفصل بعد ساعة

وللجوكر أيضا أغنية تشبه هذه الأغنية تسمى “العقد” و يتحدث فيها مع حبيبته ويلومها على ما وصلوا إليه وما يشعر به الآن بسببها، حيث أنتهى كل شئ بينهما وهوى مثل حبات العقد تباعا.

كلمات أغنية العقد :

https://www.nmisr.com/arab-news/opinion/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-2019

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