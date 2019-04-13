كلمات أغنية الجوكر (العقد) 2019

الجوكر مغني راب مختلف، لا يغني فقط بل يؤلف كلماته أيضا، يستخدم المادة العلمية فى أغانيه بمعنى أن أسلوبه يبتعد عن السطحية والبساطة التي تتسم بها معظم كلمات أغاني هذا العصر، ولكن تجد أسلوبه يعتمد على عمق المعنى وقوة كلماته، ويستخدم المجازية والتورية أي أن كلماته تحمل معنيان أو أكثر.

وفي هذه الأغنية “العقد” يتحدث مع حبيبته ويلومها على ما وصلوا إليه وما يشعر به الآن بسببها، حيث أنتهى كل شئ بينهما وهوى مثل حبات العقد تباعا.

كلمات أغنية العقد 2019

أكيد كان ليها حلول وأكيد مننا في طرف مسؤول كان سهل النهاية تبقى نقطة بداية لو سعينا لحل وسط معقول في طرف استُنزِف اهتمامه وطرف مشافش إلا نفسه قدامه طرف كان بيخسر ، والسكة مش بتقصر يوميا بيدفع تمن إدمانه كنتي كل حاجه عكسي وبتشدني قبلت عشانك اتهد ، وشخص تاني يتبني اتغيرت .. على أمل تتغير يوم لما تحبني قال يعني الريح هتبقى نسمة لو الشجر ينحني عشت معاكي فرحة .. معشتش من آخرها انتي كل ذكرى ببتسم لو افتكرها في حاجات -وانا بحكي عنك- الوجع يقولي أنكرها يسألني الحنين: وتحكي ايه؟ .. محيلتكش غيرها الهجر .. مُر اللوم .. طول الليل .. صعوبة النوم تُقل الحمل .. بُطء اليوم .. وسع الفجوة .. ضيق الكون مكالمة صلح في انتظارها تقلت الثواني كل إتصال جريت عليه ، وطلع من حد تاني عاملة مش مضمونة .. مـ اللحظة الأولى عشان أسعى إنك تفضلي موجودة وأضحي .. من غير ما أسأل ده في مقابل ايه انتي عايزة حد تكسريه .. مش تتسندي عليه أكيد جبت آخري لسبب مفيش إحساس مـ العدم اخترت معشش في ندم مادام كده كده في ألم ماهو مش معنى إني قبلت تفتري مش منطق تبيعي واشتري نَفَسي بيطول لو أتغري لكن جريني في طريق يتجري رُب قَشةٍ ضاقَ لها الصدرُ اتساعا ً فهوى كُل شىءٍ كحباتِ العُقدِ تباعا ً من ساعتها بكابر ، وبكبت المشاعر مضغوط –من غير ضغوط- عشان بعافر عشان صلب أبان .. كإن الصعب هان كإن لوح التلج –انا- مفيش جواه بركان انتي فضلتي تزيدي الحمل لآخر نفس فيا واللي أجبرتيني إني أرسم شرخ في الخلفية سبتيني وسط وادي الموت ماسك في كوم حجارة ورافع عملتين الرشوة لقائد العبارة لو حياتك وقفت .. كان الوضع اتغير لكن سرعة شفاكي .. خليتني أبان صغير مش قالوا نور اليوم بيدخل من شروخ الأمس آدي الشروخ في كل سم .. فين الشمس ؟ أكيد جبت آخري لسبب مفيش إحساس مـ العدم اخترت معشش في ندم مادام كده كده في ألم ماهو مش معنى إني قبلت تفتري مش منطق تبيعي واشتري نَفَسي بيطول لو أتغري لكن جريني في طريق يتجري في الأول والآخر ده نصيبنا ارتحنا وتعبنا .. فرحنا وزعلنا بعدنا ورجعنا .. اشتقنا وزهقنا كان نفسي تبوش مشاكلنا مـ الأول قولتلك حياتي صعبة .. قولتي ميل حكيتلك عـ الحمل اللي شايله .. قولتي معاك هشيل كنت فاكر إني لقيت الضهر ، وإني لقيت شريك ومصدقتش إنه طُعم وانا بتشد مـ المحيط فجأة النفس يضيق ؛ فبنراجع نفسنا يادوب غمضنا لحظة .. إزاي وصلنا هنا يادوب عدينا غلطة .. معدناش كل ده يادوب طاطينا مرة .. إزاي اتداسنا كده فـ انا بلومك من غضب انا فيه كنت شايف عندك أكتر عشاننا تعمليه كنت شايف استهتارك باللي بيننا بيزيد كنت شايف ورد بيدبل ورافضه تسقيه أكيد جبت آخري لسبب مفيش إحساس مـ العدم اخترت معشش في ندم مادام كده كده في ألم ماهو مش معنى إني قبلت تفتري مش منطق تبيعي واشتري نَفَسي بيطول لو أتغري.

الجوكر في اعتقادي اسم مناسب له، معظمنا رأى شخصية الجوكر في فيلم باتمان كانت شخصية مختلفة تماما عن الطبيعي وأبهرت كل من شاهدها، ونرى الجوكر المغني أيضا مختلف في أغانيه عن الطبيعي بحيث لا نرى من يشبهه فى أسلوبه.

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