كلمات أغنية اتفاءلوا بالخير للمطربة الجميلة “ياسمين على” نقدمها لكم كاملة من خلال هذا المقال، الأغنية تتر لمسلسل أمر واقع، وقد تم إذاعة المسلسل في رمضان 2018، وقد نجح المسلسل وقتها في تحقيق نجاح عظيم وباهر، والأغنية ذات كلمات رائعة ولحن جميل تدعوا إلى التفاؤل وحب الحياة والبعد عن التشاؤم وكذلك السعي نحو السعادة والحياة وحب الجميع.

وجاء المسلسل من انتاج “محمد رفعت”، وإخراج “محمد أسامة”، وبطولة كلًا من: نجلاء بدر وكريم فهمي وريم مصطفى وملك قورة ومحمود البزاوي وأحمد فتحي، وقد تم إذاعة المسلسل خلال شهر رمضان الماضي على قنوات دي ام سي والأولى المصرية، ونقدم لكم من خلال هذا المقال كلمات أغنية اتفاءلوا بالخير 2018.

كلمات أغنية اتفاءلوا بالخير 2018

اتفاءلوا بالخير هتلاقوه

والعمر لو يجري إلحقوه وسدوا باب مفيهوش

أمل مش أي حد تصدقوه يعني طول ما وشوشكوا سمحة

ناس بتظلم ناس مسامحة اللي عاش على راسه بطحة

هو ده اللي استغربوه اللي لسه مجاش نصيبه

بكرة يبقا معاه حبيبه واللي سابك عادي سيبه

والفراق استعجله قوم قوم وعدي الصعب قوم

يوم هتضحكلك ويوم

تمشي عكس معاك وعادي ما الحياة دي يوم ويوم

فضي قلبك من الهموم

اكسب الدنيا دي يُعَنِّي طُول ما وشوشكوا سَمْحَة

نَأْسَ بِتَظَلُّم نَأْسَ مُسامَحَة اللَيّ عاشَ عَلِيّ رَأْسهُ بَطَحَهُ

هُو ده اللَيّ ٱِسْتَغْرَبُوهُ اللَيّ لسه مجاش نَصِيبهُ

بِكَرَّة يَبُقّا مِعاهُ حَبِيبهُ وَاللَيّ سابَّكَ عادِيّ سَيَّبَهُ

وَالفِراق ٱِسْتَعْجَلَهُ ايه انت شايل هم ليه كل شئ مقدور عليه

اللي راح منك مسيره يجي غيره وترضى بيه

واللي فهم الدنيا دي شالها من تفكيره اللي ربه كبير وساتره مستحيل تكسر بخاطره

كل عبد وليه دفاتره وله ملايكة مقيدين لو مشينا بحسن نية كله يسلم من الأذية

عيشوا حبة بإنسانية مين بياخد رزق مين

كلمات الأغنية من تأليف تامر حسني وغناء الفنانة الجميلة ياسمين على وألحان عمر مصطفى، وقد نجحت الأغنية في إحداث نجاح كبير بعد إطلاقها، كما كانت الأغنية سبب رئيسي في الشهرة الواسعة التي حازتها المغنية الشابة “ياسمين علي”.

ياسمين على

وياسمين علي هي مطربة وممثلة من مواليد محافظة البحيرة، انتقلت إلى الأسكندرية، وهي صولست بدار الأوبرا المصرية، كما أنها إحدى ممثلات فرقة الفنان محمد صبحي.

المطربة ياسمين على تعتبر واحدة من أهم الأصوات الصاعدة، حيث تتميز بقوة صوتها وآدائها الرائع وإحساسها المرهف بكلمات الأغنيات التي تقوم بآدائها، بدأت الفنانة ياسمين على مشوارها الفني منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، وذلك من خلال مشاركتها في واحدة من الحفلات التي تمت إقامتها على مسرح الأنفوشي، وانضمت بعدها إلى “المعهد العالي العربي للموسيقى” وقد تتلمذت وقتها على يد “سليم سحاب” المايسترو الرائع.

نجحت الفنانة ياسمين على في الظهور بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة نتيجة النجاح الذي حققته تلك الأغنية، خاصة وأنها تدعوا للتفاؤل بصورة واضحة وكذلك تبعث الطمأنينة في قلوب الكثيرين، وكانت تلك الأغنية السبب وراء استضافة الفنانة في عدد من برامج الشباب وقامت بتأديتها بدون موسيقى، وكذلك انتشر فيديو غائها لأغنية اتفاءلوا بالخير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نالت إعجاب الكثيرين.

هذا وقد حقق الفنان الكبير “عمرو دياب” نجاح عظيم خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الأغنيات التي قام بطرحها من ألبومه الجديد “كل حياتي” وكنت أغنية “دا لو اتساب” على رأس الأغنيات التي حققت نجاح عظيم، وعلقت في أذهان الكثيرين حول العالم، من متابعي ومعجبي الفنان الكبير، ومن المنتظر أن يقوم عمرو دياب بطرح باقي أغنيات ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، ويمكنكم أيضًا الإطلاع على كلمات أغنية دا لو اتساب للفنان “عمرو دياب من ألبومه الجديد “كل حياتي” والتي حققت نجاح كبير، كما يمكنكم أيضًا الإطلاع على كلمات أغنية لما تشوفك عيني الرائعة للفنانة كارمن سليمان.