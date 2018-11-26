كلمات أغنية أنا الملك للفنان الشاب “محمد رمضان” مكتوبة كاملة نقدمها لكم من خلال هذا المقال، حيث حازت تلك الأغنية والتي أداها الفنان محمد رمضان مؤخرا على شهرة واسعة، ولاقت أعداد مهولة من المشاهدة على القناة الرسمية على اليوتيوب وذلك بعد طرحها مباشرة، كما لاقت استحسان من قبل العديد من معجبي الفنان ومتابعيه، والفنان محمد رمضان واحد الفنانيين الشباب المصريين، والذي اشتهر كثيرًا خلال الفترة الأخيرة بعد تقدميه مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة التي حازت على إعجاب الكثيرين.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن كلمات أغنية أنا الملك والتي قدمها “محمد رمضان” مؤخرًا تدعو إلى التفاؤل والحماسة، وبها الكثير من الألفاظ القوية التي تبث في نفس المستمع شئ من الطاقة والتفاؤل، إلا أن الأغنية قد لاقت كذلك درجة من النقد من قبل بعض المستمعين، وعللوا ذلك باعتبارهم إحدى مظاهر الفخر التي لجأ إليها الفنان لإبراز ذاته خاصة بعد أن جمع ثروة طائلة من أعماله.

كلمات أغنية أنا الملك

أغنية أنا الملك واحدة من الأغنيات التي ظهرت مؤخرًا في الوسط الفني في الوطن العربي، وقد لاقت الأغنية شهرة واسعة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناقل رواد مواقع التواصل بعض مقاطع الأغنية باستمرار، ونقدم لكم كلمات أغنية أنا الملك للفنان “محمد رمضان”:

هما فين ؟! .. اللي قالوا مش هيوصل من زمان ؟! هما فين ؟ .. اللي في بدايتي قفلوا كل الببان !! قالوا ايه ؟! .. البحر موجه عالي مليان بالحيتان !! عملت إيه ؟! .. خدت الطريق البري وصلت بأمان !! أنا فوق ! .. مهما تجري صعب انك تعديني !! أنا فوق ! .. لامبورجيني و انت يا ابني ماكنة صيني !! انا فوق ! .. ربك وحده اللي قادر يوديني !! انا فوق ! .. ربك وحده اللى معليني .. ولا ولا ولا رايحين لفين دة انا الملك .. نادي الملوك مين فيكوا مشترك ! اثبت مكانك ماسمعش صوتك .. دماغكوا شغالة بزمبلك !! رايحين لفين دا أنا الملك .. نادى الملوك مين فيكوا مشترك ! إثبت مكانك مسمعش صوتك .. دماغكوا شغاله بزمبلك !! طب طب هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبا .. انا ملك الغابة شايفك قطة !! طب طب هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبا .. التاج على راسي يالا يا بروطة !! طب طب هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبه .. أنا ملك الغابه شايفك قطه !! طب طب هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبة .. التاج علي راسى يلا يا بروطه !! اللي ما يصبكوش يدوشكوا .. اي مجال بدخله بروشكوا !! لسة عندي كتير ينعشكوا .. كل ما اغيب ارجع و ادهشكوا . . ولا ولا ولا !! هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبا .. انا ملك الغابة شايفك قطة !! طب طب هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبا .. التاج على راسي يالا يا بروطة !! طب طب هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبه .. أنا ملك الغابه شايفك قطه !! طب طب هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبة .. التاج علي راسى يلا يا بروطه !! رايحين لفين دة انا الملك .. نادي الملوك مين فيكوا مشترك ! اثبت مكانك ماسمعش صوتك .. دماغكوا شغالة بزمبلك !! رايحين لفين دا أنا الملك .. نادى الملوك مين فيكوا مشترك ! إثبت مكانك مسمعش صوتك .. دماغكوا شغاله بزمبلك !! طب طب هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبا .. انا ملك الغابة شايفك قطة !! طب طب هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبا .. التاج على راسي يالا يا بروتة !! طب طب هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبه .. أنا ملك الغابه شايفك قطه !! طب طب هيلا هيلا هوب .. هيلا هيلا هوبة .. التاج علي راسى يلا يا بروته !!

نقدم لكم أيضًا من خلال موقعنا كلمات بعض الأغنيات الشهيرة مكتوبة كاملة، والتي لاقت شهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد إطلاقها وطرحها في الأسواق مباشرة، ومن تلك الأغنيات:

محمد رمضان

هذا وقد جاء فيلم الديزل للفنان محمد رمضان والذي تم طرحه في عيد الأضحى الماضي في المرتبة الثالثة بالمقارنة بالأفلام الأخرى التي تم طرحها بمناسبة العيد، حيث حل الفيلم في المرتبة الثالثة واحتل فيلمي البدلة وتراب الماس المرتبتين الأولى والثانية، الجدير بالذكر أنه على الرغم من ذلك إلا أن محمد رمضان لا يزال يتحدث عن كونة في أعلى القمة، وقد حقق الفيلم إيرادات بقيمة 21 مليون جنيه، بينما حقق فيلم البدلة 43 مليون جنيه وحقق فيلم تراب الماس 24 مليون جنيه.

ويظل محمد رمضان متهمًا بحب التفاخر، والتهرب من تأدية الخدمة االعسكرية حتى الآن، كما أن البعض يرى أن لديه عقد نفسية، تسببت في أن يظهر بين الحين والآخر بهذا الشكل المعتز بذاته.

كما أنه يحب البقاء على الساحة طول الوقت، فدائما نجد الكثير من الأخبار التي تتحدث عنه، ومؤخرًا قام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له وهو يقوم بلعب الكرة مع كلبه، كما أن قد حقق أمنية لإحدى فتيات جامعة الأسكندرية التي تمنت مقابلته ونشر صورته معها عقب لقائهما فعلا.