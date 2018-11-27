كلمات أغنية أغلى من الياقوت لـ أحمد مكي

كلمات أغنية أغلى من الياقوت، يبحث العديد من الشباب عن كلمات الأغنية الجديدة أغلي من الياقوت والتي طرحتها شركة Mekky Music Production، الأغنية الجديدة للفنان أحمد مكي فيديو كليب أغنية “أغلى من الياقوت”، عبر قناته على موقع YouTube، وتُعد أغنية أغلي من الياقوت من كلماته وألحان وتوزيع شادى السعيد، وذلك بعد عودته من مرضه الذي عاني منه العام الماضي، والذي أبعده عن الساحة والوسط الفني في الفترة الماضية، حيث أن مكي قد أصيب بمرض شديد قد أصاب الكبد والطحال، مما أدى إلى فقدانه الكثير من وزنه وجعله غير قادر علي الحركة، إلي أن تمتثل الشفاء بعزيمته وعاد إلي الساحة الفنية بأغنية أغلي من الياقوت.

يوم ميلادك يوم ما للدنيا إنت جيت أول علاقتي بيك صوتك ما بيني و بينك حيط

سمعت صوتك إستغربت إتلخبطت إتشديت قلبى إتنفض ما بين ضلوعي و م الفرحة بكيت

أول ما شفتك الدنيا لفت بيا، ربى حبنى و وهب ليا من عنده هدية

سرحت فيك ساعات فيك منى كتير حاجات، يا رب تاخد مني بس الحلو فى الصفات

وفي وسط زحمة فرحتي فجأة هجم سكات مخلوط صور أبيض فى أسود من إلى عشته و من إلى فات

يمكن عشان الضلمة فى طفولتي كانت أكتر من نور، عيل صغير قال بسم الله وقام يعدي فى بجور

مش شايف شط أو ميناء لآخر البصر مافيش أمل كان نفسي فى حد يعلمني و ينصحني و يبقالي المثل

ربك حماني و إتولاني برحمته مافيش جدل بعد ما كل سكة إتسدت و إسودت و الباب قفل

يا رب يا كريم إهديني وقويني و وفقني لسكة تربيته على الشىء السليم

عارف إني مش مثالي بس طمعان فى كرمك تخلى حاله أحسن من حالي

وانا أوعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب و أديه إلى ما شفته فى نهر طفولتى إلى نضب

كل يوم بيعدى و أشوفك فيه بتكبر بتفاجىء إن صفاتى بتظهر فيك أكتر وأكتر

إبتسامتي وضحكتي والمشي وحتى تكشيرتي حتى نومتك رجل فوق رجل دى نسخة من نومتي

قبل وجودك الدنيا ماكنتش فارقة معايا، قلبى ده كان خلاص قلب حجر دى مش كناية

جلدي تخن من قسوة الدنيا ومُر الحكاية بقيت زعلان على الشخص إلى شايفه فى المراية

لحد ما إنت جيت غيرتني و كنت الهداية، فتحت بإيدك كل أبواب الرحمة جوايا

لما بحضنك و أحس دقة قلبى جنب قلبك مية فى المية ما حبتش فى الدنيا قبلك

لما بحضر أول مرة ليك فى أى حاجة قلبي بيرفرف وأحس بألف حاجة وحاجة

إحساس غريب جزأ مني إتحول إنسان بيزعل وبيفرح وبيزرع جوايا الحنان خايف عليك من الدنيا يا إبني مالهاش أمان

وبدعي ربنا يحميك ويصونك هو الرحمن كتبت رسالة ليك عشان لو قدري وقته حان ومش مكتوب ليا أكون جنبك لآخر الإمتحان

عاوزك تكون صاحب عزيمة فولاذ حديد مهما الدنيا تحبطك صمم خليك عنيد خليك واثق فى نفسك عن حلمك إياك تحيد

مهما إسود الليل وطال هيطلع فجر جديد، عاوزك لربك شاكر وجهد الناس تقدر وإوعى تظلم مهما كنت قادر ربك أقدر

إوعى تفضح عيب إنسان لو ربك ستر، كما تدين تدان ما تضمنشى القدر لو قلت كلمة حق والناس قامت عليك كأنهم قالولك مبروك تسلم إيديك

عشان الكلب الميت ضربه مش مطلوب لكن لو كان شجر مثمر بيتحدف بالطوب لو يوم ذنوبك تقلت إرجع لربك توب

ربك لو حبك هيحبب فيك كل القلوب ساعات بسرح و بسأل نفسى والدماغ تفكر يا ترى حتبقى فعلا ضهري لما أكبر

لما العجز يبدأ ينهش فيا ويجور عليا فى عز إحساسى بضعفى هيكون قلبك عليا

لما اللسان يتقل والكلام يصبح بطىء وأعيد نفس الكلام أكتر من مرة، أرجوك تطيق يا ما طلبت منى أعيد حكى الحدوتة كتير

وفى كل مرة أعيدلك قلبى كان بيطير، لما تلاقيني قدمت ومش مواكب عقل جيلك ما تركنيش لجهلي علمني من غير ما أجيلك

خليك عنيا نورلي طريقي لمنتهاه وإفتكر إني من علمك معنى الحياة

لما أبطّل أمشى لوحدي خطوتين لما أكون أضعف إنى أشرب من غير مُعين لما تموت الذاكرة و بالعافية أعرف إنت مين

وجودك جنبي كفاية لحد ما يجيلى اليقين

كلمتين هقولهم عندي “أغلى من الياقوت” كنت معاك يوم ولادتك عايزك جنبي يوم ما أموت.