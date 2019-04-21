متابعة حلقة مسلسل قيامة أرطغرل 124 الموسم الخامس مترجم على موقع النور

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية الجزء الرابع من مسلسل قيامة أرطغرل 122 للحديث عن المسلسل نجد أن الاسم باللغة التركية Diriliş Ertuğrul وهو أحد أهم المسلسلات التاريخية في الوقت الحالي على الساحة التركية ويتابعه عدد كبير من المشاهدين، تقع أحداث مسلسل قيامة أرطغرل في القرن الثالث عشر الميلادي، حيث تأسيس الدولة العثمانية أيضا يعرض حياة أرطغرل بن سليمان والد عثمان الأول وقائد قبيلة قايي من الأوغوز المسلمين الأتراك ودور البطولة في مسلسل قيامة أرطغرل أيقوم به الفنان التركي إنجين التان دوزياتان.

قيامة أرطغرل 122 موقع النور

الجزء الخامس من مسلسل أرطغرل يشهد ظهور عدد من الشخصيات الجديدة، ويظهر أحداث جديدة لم يتم عرضها من قبل هذا غلى جانب أماكن، جديدة للأحداث حيث تدور أحداث الموسم الخامس في الطرف الاسيوي لمدينة أسطنبول التركية.

أرطغرل 122

من المقرر أن يتم عرض مسلسل قيامة أرطغرل 116 الجزء الرابع مساء غد الأربعاء على موقع النور وسيتم إعادته باللغة العربية أي مترجما يوم الخميس المقبل على قناة تي أر تي التركية، وإذا تحدثنا عن أحداث المسلسل نجد أن به الكثير من الوقائع التاريخية التي حدثت بقبيلة قايي وهناك أيضا عدد من الأحداث التفصيلية للمسلسل من نسج خيال المؤلف محمد بوزداغ ولكنها تعمل على خدمة الخط العام لأحداث المسلسل الفعلية من خلافات وصراعات وخيانات بين القادة يقابلها العفو والعدل والرحمة.

قصة مسلسل قيامة أرطغرل

ينقسم مسلسل قيامة أرطغرل إلى أربعة أقسام على أربعة مواسم والمسلسل من إخراج متين غوناي تدور أحداث الموسم الأول في النزاع بين ولاية حلب وولاية أنطاكيا بالقرن الـ13 وهذا هو وقت مجيء قبائل التركمان وتوقيت تنازع المغول مع الروم على المنطقة، أما عن أحداث الموسم الثاني يتم فيها تناول هجرة قبيلة قايي وأثناء تلك الهجرة للبحث عن مكان جديد تتعرض للهجوم من المغول ويقتل من قبيلة قايي عدد كبير على يد قائد المغول بايجو نويان مما تضطر القبيلة للاحتماء في قبيلة مجاورة وهي الدودورغا.

أما عن أحداث الموسم الثالث تدور حول انتقال قبيلة قايي لحدود الدولة السلجوقية مع البيزنطية، واستمرار الصراع بين الدولتين وتعرض أرطغرل لمحاولة اغتيال، أما أحداث الموسم الرابع بدأت في 25 أكتوبر من العام المنصرم مازالت الصراعات مستمرة بين القبائل وأصيب أرطغرل وفقد وظن كثير من أعوانه أنه قتل وقرروا أن يكن “ديندار” قائد القبيلة الجديد.

أرطغرل 116

كان من المقرر اليوم أن تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة أرطغرل 116 على قناة trt وتذاع أيضا على موقع النور ويمكن متابعتها حصريا مترجمة للعربية بعد العرض بساعة بتوقيت القاهرة، ولكن جاء في الصفحة الرسمية للمسلسل على موقع فيس بوك تأجيل الحلقة إلى 2 أيار المقبل والسبب أن هذه المرحلة تتحمل كثير من التجديدات والديكور للتلائم مع الحقبة الزمنية ومن المتوقع أن تشهد أحداث تلك الحلقة كثير من المفاجآت مثل مولد مؤسس الدولة العثمانية عثمان.

كشفت أسرة مسلسل قيامة أرطغرل عن تحضيراتها الجديدة والتي تمتد للأسبوع المقبل فقد لهذا السبب تم تأجيل عرض الحلقة 116 من ارطغرل حسب ما تناقله وسائل الإعلام التركية وصفحة المسلسل التاريخي على تويتر وأكدت أن تلك الحلقة ستخطف أذهان المشاهدين حول العالم لما سيدور فيها من أحداث ومن المقرر استئناف عرض المسلسل 2 مايو القادم في نفس الموعد.

تجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من متابعي مسلسل قيامة أرطغرل ينتظرون عرض الحلقات بفارغ الصبر فقد حازت أخر الحلقات على إعجاب ملايين المشاهدين حيث مقتل كوباك القائد السلجوقي على يد أرطغرل.

أرطغرل الحلقة 116 يوم 2 مايو 2018

متابعة لأحداث الحلقة 116 من أرطغرل حيث عودة السلطان غياث الدين إلى مدينة قونية ومن المقرر أن يتزوج وينجب 3 أبناء، أيضا يتزوج تورغوت من إيكيز خان، وتتواصل محاولات البطل في سعيه لمقاومة المغول والصليبيين.

الحلقة 116 من قيامة أرطغرل

أرطغرل 117

من المنتظر أن يتم غدا إذاعة الحلقة 117 من أرطغرل الموسم الرابع ومتابعة لأحداث المسلسل التاريخي، المتميز أرطغرل والذي يتابعه عدد كبير من المشاهدين حول العالم حيث يتمتع المسلسل بقاعدة جماهيرية عريضة، جعلت منه المسلسل الاول على الساحة العربية في الوقت الراهن ومن المقرر أن يتم عرض أرطغرل 117 اليوم الأربعاء في نفس توقيت عرضه ويمكن متابعة الحلقة مباشرة على موقع النور او قناة TRT.

بامسي أول ضحايا نويان في أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 117 حيث يأمر نويان صديقته بالتقرب من ارطغرل بعد وفاة السلطانة حليمة للتغلب عليه والولوج لقلبه.

يرزق بامسي بطفلة جميلة من زوجته حفصة ويسميها اصليهان هذا للتيمن بزوجة تورغت التي قتلت على يد سعد الدين كوبيك.

يقتل آريس على يد نويان وحاكم بيلاجيك بعد علمهم بدخوله الإسلام.

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