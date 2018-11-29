تعتبر قواعد العشق الأربعون رواية عن جلال الدين الرومي وهو أكثر الكتب التي بيعت في تركيا وقد صدر كتاب قواعد العشق الأربعون لجلال الدين الرومي في الولايات المتحدة في عام 2010، باسم The Forty Rules of Love وقد كتب الرواية الكاتبة التركية الياف شقاق وهى تحكى مسيرة جلال الدين الرومي ورفيقه شمس التبريزى ولقاء الدراويش وتربط الكاتبة الياف شافاق القرن الواحد والعشرون بالقرن الثالث وتذكر أنه لا يوجد اختلاف بينهما، وتحكى لقاء شمس الدين التبريزى مع جلال الدين الرومي في بلاد الأناضول في مدينة قونية، حيث يقول شمس عن جلال الدين الرومي، انه على حق فانه لا ينتمى إلى المشرق ولا إلى المغرب وانه ينتمى إلى العشق، واليكم قواعد العشق الأربعون مختصرة من خلال هذه المقالة.

الجزء الأول من ملخص قواعد العشق الأربعون – جلال الدين الرومي

طريقة رؤية الله هى انعكاس لطريقة رؤية انفسنا، فإذا كان الله يجلب لعقولنا الخوف والملامة فإنما يدل أن على أن هناك خوف كبير في نفوسنا، واذا كان يأتي لنا بالحب والرحمة فهذا ما يكون في نفوسنا.

الطريق يمر من القلب وليس العقل،ومعرفة النفس حتما ستقودك إلى الله.

من يقرأ القرأن الكريم يفهمه مختلفا عن الأخر بحس عمق مستويات الفهم.

يمكنك دراسة الله عزوجل في كل شئ في هذا الكون.

الفكر مرتبط بالناس في عقد، أما الحب فهو يذيب جميع العقد.

ما لا نستطيع التعبير عنه بالكلمات لا يدرك إلا بالصمت.

ابحث عن شخص يكون مرآة لك لترى نفسك حقا في قلب شخص أخر مع وجود الله في داخلك.

من السهل على البشر أن يحمدوا الله إذا أعطاهم .. ولكن الصوفي الحق يحمد الله إذا حرمهم أيضا فمهما يحدث لا تدخل اليأس إلى قلبك.

الصبر يعنى أن تنظر وترى النتيجة، أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، فعشاق الله يصبرون وهم متأكدون من النتيجة.

لليس هناك فرق بين المشرق والمغرب والشمال والجنوب في الترحال والسفر فإذا سافرت من داخلك ستجتاز الجبال والبحار.

ملخص قواعد العشق الأربعون الجزء الثاني – جلال الدين الرومي

لولادة النفس الجديدة يحتاج إلى الم، كذلك الحب فلا يكتمل إلا بألم.

كل من يبحث وراء الحب يتغير داخليا وخارجيا.

المعلمون الحقيقيون لا ينتظرون منك إعجابا أو طاعة، لأن هناك الكثير من المعلمون المزيفون.

تعلم كيف نحب خلق الله، حتى تستطيع أن تعرف الله.

يمكن إزالة القذارة الظاهرة بغسلها بالماء، ولكن القذارة الداخلية كالكره يزول بالحب.

اعرف نفسك جيدا، فالبحث عن الله في اصل كل إنسان، وعندما تعرف نفسك ستعرف الله.

غير الطريقة التي تعامل بها نفسك، إذا أردت الناس أن يغيروا طريقتهم معك.

الزمن وهم فعليك أن تعيش هذه اللحظات لأنه المهم.

لا تنظر إلى نهاية الطريق، فالصعب هو الخطوة الأولى ولا تكون مسرعا مع التيار.

إن عدم احترام اختلاف الآخرين، يخالف تقديس الله في خلقه لأن الله خلق البشر مختلفون.

ملخص قواعد العشق الأربعون الجزء الثالث – جلال الدين الرومي

نزداد قربا من الحقيقة في كل الخطوات الجديدة.

ما تفعله القلوب هو المهم وليس ما تفعله ظواهرنا.

في هذه الدنيا لا تنصاغ وراء التطرف لأنه يهز اتزانك داخيا.

على كل شخص أن يكتشف الروح الألاهيه بداخله ليتصرف على وفقها.

عندما نحب نصعد إلى السماء، وحينما نكره أو نحسد نسقط في نار جهنم.

مصاعب ومعاناة شخص تؤذينا كلنا، وسعادة شخص واحد تسعدنا.

كل ما نقوله بالجيد والسيئ سيعود حتما إلينا.

الماضي ما هو إلا تفسير، والمستقبل هو وهم.

القدر ليس مفهومه أن الحيلة محددة بقدر محتوم، فترك كل أشياء للقدر بدون مشاركة موسيقى الكون هو عدم معرفة.

الصوفي يجب أن يتحمل حتى إذا وجه له اتهاما غير حقيقي.

الجزء الأخير قواعد العشق الأربعون – جلال الدين الرومي

لتقوية الإيمان وجب للشخص أن يكون لينا من داخله.

لا تجعل أحدا يحول بينك وبين الله.

وعينا بالعدم هو ما يجعلنا نواصل الحياة.

الاستسلام للجهور الإلهي في الحياة، يجعلك تعيش في طمأنينة وسلام.

الإيمان هو ذو مراحل تدريجية ولابد أن يواجه نظريه من الكفر.

لا تقلق من المكائد والمخططات، فالله يفعل كل جميل وهو المدبر.

الله يعطى ويأخذ مواقيت دقيقة ومحددة فهناك وقت للحب ووقت للموت.

على كل إنسان أن يتجدد في كل ثانية.

الكل يتغير فإذا مات كريم ولد كريم واذا مات لص ولد لص وعندما نفقد حلقه تأتى حلقه اخرى.

ليس هناك قيمة لهذه الحياة دون عشق.

أراء قراء قواعد العشق الاربعون

أشاد قراء رواية جلال الدين الرومي قواعد العشق الأربعون وهذا يتضح من خلال تعليقات أراء القراء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت احدى القارئات لرواية قواعد العشق الأربعون أن الكثير من أصحابها كانوا يقولون لها لا تقرئي هذه الرواية لأنها تغيير من شخصية القارئ، وحينما قراتها شعرت بالسعادة، والكثير من القراء أشاد برواية جلال الدين الرومي الصوفية، واصبح الكثير يغرد على مواقع التواصل الاجتماعي بمقتطفات من رواية قواعد العشق الأربعون الصوفية.