قصص أطفال مكتوبة ومسلية قبل النوم

القصص من أكثر الأشياء التي نرويها لأطفالنا وأجمل مانقدم لهم، فالقصص تعتبر من الأكثر الأشياء التي تساعد الطفل على الإبداع والابتكار وحتى التواصل، وتساعده أيضا على فهم الواقع الذي نحن فيه وسنقدم لكم أعزائي القراء في هذا الموضوع عن قصة الثعلب الذكي والمكار والقط الصغير.

قصة الثعلب والقط

في مكان ما وبالضبط الغابة، هي مكان بعيد وجميل وهي غابة كثيفة ومزدهرة حيث الكل يعيش في سعادة وهناء، وكان في الغابة 5 قطط وقط صغير يعيشون فيها منذ مدة طويلة وأصبحوا عائلة وكلهم إخوة، وكان في الغابة ثعلب اسمه “جاز” هو ثعلب ماكر وذكي وكانوا يلقبه باللص.

ذات يوم في صباح بارد إستغل الثعلب خروج الإخوة الخمسة تاركين في البيت القط الصغير، ودخل الثعلب البيت أخدا القط الصغير، فسمعوا الإخوة الخمسة صوتا، فقال أحدهم :”ماهذا الصوت، أعتقد صوت أخونا الصغير”، فأسرعوا لاستعادة أخوهم من قبضة الثعلب، وصالو لبيت الثعلب فرأو أخهم مربوط بحبل، وفي البيت يوجد عدد كبير من الثعالب.

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ففكر أحدهم ثم قال: لدي فكرة لكنها ذات مخاطر، قالوا : ماهي قال سأعود فورا، فذهب القط الشجاع لينقذ أخاه من قبضة الثعالب، طرق الباب، فرد الثعلب من الذي يطرق البيت، رد القط الشجاع قائلا : أنا يا أيها الثعلب، قال من أنت، رد القط قائلا: أنا فاعل خير وأريد أن أسدي إليك نصيحة غالية، قال أي نصيحة، قال ذلك القط الذي أخدته هو قط مريض بالمرض الخطير “الطاعون”، فعاد القط الشجاع لإخوته فأخبرهم أن القط الصغير سيخرج الأن من منزل الثعلب، فكر الثعلب فأخبر إخوته الآخرين أنه إذا أكلوا هذا القط سيمرضون هم أيضا، ففكر الثعلب بإطلاق سراح القط، ثم عاد القط الصغير لإخوانه مرة أخرى وعاشوا في سعادة في الغابة الجميلة.