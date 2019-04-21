في ذكرى وفاته ابنة الفنان إبراهيم يسري توجه رسالة مؤثرة الوجع هدني وكبرني

إبراهيم يسري هو فنان إشتهر بالعديد من الأعمال السينمائية الناجحة, قدم العديد من الأعمال الفنية التي لاقت إقبالا لدي الجماهير جسد بعض الأعمال الدرامية والشخصيات المضطربة والمعقدة بنجاح كبير وتلقائية ومشاعر صادقة لايستطيع المشاهد نسيناها في مسلسل المال والبنون, الشهد والدموع, ليالي الحلمية, ضمير أبلة حكمت وغيرهم من الأعمال الأخرى , توفي يوم 20 أبريل عام 2015 بذكرى عيد ميلاده 65 ، بعد تعرضه لوعة صحية توفي على أثرها.

رسالة ابنة الفنان الراحل ابراهيم بسري.

حيث قامت ابنته هنا بنشر رسالة مؤثرة لوالدها بذكرى وفاته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي قائلة أربع سنوات مرت على رحيلك صحيت على خبر غيرلي حياتي كلها. ومن تلك اليوم والحياة عمرها مرجعت زي الأول ولا عمرها هترجع تاني وحشتني أوي يا أبي الحياة من دونك صعبة قوي وحشني ضحكتك الحلوة , من كام يوم حلمت بيك نفس الحلم اللي بحلمه على طول وحشني ضحكتك الحلوة بزيادة، الوجع هدني.. وكبرني واختتمت رسالتها قائلة “أنا كل مابفرح أقعد أتكلم معاك وأفضفضلك ما شاء الله ليك يا بابي، ناس كتير معرفهاش بتحبني لمجرد إن أنا بنتك، والله كمية الكلام الحلو اللي بيتقال عليك وكمية حب الناس ليك مش عادية”.

ويذكر أن إبراهيم يسري ولد عام 1950, حاصل على بكالريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قدم العديد من الأفلام السينمائية وأيضا الأعمال الدرامية, ابنه هو الممثل الصاعد محمد إبراهيم يسري من مواليد 1989 ورث مهنة التمثيل من والده شارك في العديد من الأعمال السينمائية قاتل بلا أجر، الداعية، سيرة حب وبعدها اتجه الى التمثيل عالميا و شارك في فيلم “The Nile Hilton Incident” الحاصل على جائزة أفضل فيلم من مهرجان صاندانس العالمية.

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