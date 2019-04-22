فروع فودافون إسكندرية تحديد الأماكن بالتفاصيل .. تعريف عليها كاملة

فروع فودافون إسكندرية يبحث عنها كل سكان المحافظة من مختلف المناطق، حيث يوجد الكثيرون من أهالي عروس البحر المتوسط من عملاء شركة فودافون مصر ودائما ما يبحثون عن أماكن فروع فودافون سواء للشحن ودفع فواتير الباقات للنت والدقائق أو للتواصل لتفعيل أحد الخدمات وكلاً منهما يرغب الحصول على أقرب فرع من فروع فودافون اسكندرية قريب من منزله ولايعلمه، لذلك نوضح في هذا المقال، كافة فروع فودافون اسكندرية كما يرغبها المواطنين.

فروع فودافون إسكندرية

إليكم كافة فروع فودافون إسكندرية في مختلف المناطق على النحو التالي:

417 كم 20.5 – طريق إسكندرية مطروح الصحراوى أبو يوسف الإسكندرية

44 ش د. مصطفى مشرفة الازاريطة الإسكندرية.

33 ش إسماعيل صبرى متفرع من ش حسن باشا عاصم الجمرك الإسكندرية.

ش أديب مقعد ميدان المطافئ – مبنى بانوراما السيوف السيوف الإسكندرية.

كم 26 – طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى، داخل روز جاردن مول العامرية الإسكندرية.

طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى، داخل فتح الله مول العامرية، الإسكندرية.

طريق إسكندرية مطروح الصحراوى، داخل عجمى ستار مول – بوابة 8 العجمى الإسكندرية.

4 ش ملك حفنى، داخل رويال بلازا مول المنتزه الإسكندرية.

385 ش جمال عبد الناصر المندرة الإسكندرية.

24 ش النصر بجوار بنك باركليز مصر المنشية، الإسكندرية.

13 ش صلاح سالم.قريب من قسم شرطة العطارين المنشية الصغرى الإسكندرية.

31 عمارات التجاريين – المجاورة السادسة – الحى الأول برج العرب الجديدة الإسكندرية.

17 ب ش سوريا رشدى، الإسكندرية.

601 طريق الحرية – مبنى دلتا زيزينيا الإسكندرية.

طريق الجيش.داخل سان ستيفانو جراند بلازا مول – الدور الأول سان استيفانو الإسكندرية.

226 ش بورسعيد.فريب من بنك مصر سبورتنج، الإسكندرية.

7 ش البرت الأول – عزبة سعد سموحة، الإسكندرية.

ش نوت عنخ آمون، داخل محطة سكة حديد سيدى جابر- الدور الأول سموحة، الإسكندرية.

كم 6 -داخل سيتى سنتر الإسكندرية طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى الإسكندرية.

21 ش الاقبال – برج الروانبجوار بنك باركليز مصر لوران الإسكندرية.

70 ش محرم بك محرم بك الإسكندرية.

13 ش مصطفى النحاس – ش إسكندر إبراهيم سابقا ميامى، الإسكندرية.

كما يمكنك متابعنا الكريم الدخول على هذا الرابط لمعرفة فروع شركة فودافون بكل سهولة ويسر:

http://www.vodafone.com.eg/vodafoneportalWeb/ar/P609278041288855462173

وفي الرابط التالي تتمكن من تحديد أماكن فروع فودافون اسكندرية ومختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية .

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