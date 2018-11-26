عندما تفكر بشخص هل يحس بذلك؟ .. اكتشف تفكير الآخرين بك ومدى تبادل التفكير بين الأشخاص

الكثير يتسائل عندما تفكر بشخص هل يحس أو يشعر بذلك؟، لعله صادفتك الأيام بكثرة التفكير في الأشخاص درجة سهر الليالي، ولكن هل هذا التفكير من جانب واحد فقط، أو انك انت تسهر الليالي في التفكير في الشخص بينما هو مستغرق في النوم ولا يبادل نفس التفكير، هناك أبحاث في هذا الشأن في علوم الماورائيات أو التخاطر، وهى علوم تتحدث عن معرفة التخمين للكثير من الأحداث المختلفة، وعلى الرغم أن علماء النفس يستنكرون هذه الأحداث والعلوم ويعتقدون انه تفتقد إلا العلم والمنطق، ألا أن هناك تجارب قام بها البعض في هذا الشأن وأثبتت صحته، مثل عندما تفكر بشخص هل يحس أو يعرف؟ وهذا ما نحاول إيضاحه في هذه المقالة.

عندما تفكر بشخص هل يحس

أثبتت بعض التجارب أنه عندما تفكر بشخص فانه يحس ويشعر بذلك، وهذا يتوقف على مدى العلاقة التي بينكما، ويشترط ذلك وجود علاقة بين الأطراف، فلا يعقل انه عندما تفكر في شخص غريب عنك فانه يفكر بك، وذلك لأنه عندما تفكر بشخص تربطك به علاقة، فمجريات التفكير وأسباب التفكير ستكون حتما تطرأ على هذا الشخص، وبهذا فانه هناك احتمالا كبيرا أن يبادلك نفس التفكير، ولكن ليس بالضبط نفس قوة التفكير.

كيف تعرف أن شخص يفكر بك

هناك بعض الأسباب التي تسطيع أن تكتشفها من خلال لغة الجسد على مدى اهتمام الآخرين بك، وهذا الاهتمام يجعل الشخص يفكر بك ويجمع معلومات عنك.

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من اكثر الأشياء التي تجعلك تعرف أن هذا الشخص يفكر بك هو الاقتراب بالمسافة، بمعنى انه إذا اقترب منك شخص بالمسافة دوما، فانه يعني هذا انه يفكر بك باستمرار وانك في اهتمامه، وهذا يجعله يريد أن يعرف معلومات عنك، ويطمئن على أحوالك، ودائما ما ينشغل بك في غيابك.

عندما تفكر في شخص هل يحس ويكثر تواجده معك

غالبا عندما تفكر بشخص تقابله بكثرة على غير المعتاد، والسبب في هذا انه عندما يزيد تفكيرك في شخص ما، فانك تلقائيا سوف تكثر وتهتم بالأماكن التي تربطها علاقة بذلك الشخص، حتى أن هناك احتمالية كبيرة في تواجده على الفيس بوك أمامك، لأنه بالطبع سوف تكثر من دخول الجروبات التي يفضلها ذلك الشخص، وأيضا تواجدك والمرور بالامكان التي يتردد عليها هو، وسوف تكون اكثر انتباها لهذا الشخص، وبالتالي كل هذه العوامل تزيد من فرص رؤيتك لذلك الشخص.