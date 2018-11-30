عمرو دياب يقيم حفل داخل دولة ليس لها وجود على الخريطة

صرح فريق عمل الفنان عمرو دياب بان الهضبة يحضر لتنظيم حفلة من داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث أنه يعتبر الحفل الأول له على أراضي المملكة، حيث انه أعلن عن موعد الحفل في 15 من شهر ديسمبر القادم، وصرح بأن الحفل سيقام في مدينة بالسعودية لا تتواجد على الخريطة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مساء أمس على موعد الحفل.

حيث نشر عبر حسابه الشخصي قائلا:” هنعمل حفلة في السعودية وفي الدرعية كمان اللي هي مش في الخريطة أصلا”.

فقد تداولت أخبار منذ فترة بان الفنان عمرو دياب سوف يقوم بحفل داخل السعودية في شهر فبراير الماضي، ولكن فريق العمل قام بتكذيب الأمر، ووعد بان الهضبة يحضر لحفل قريب في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر بان الفنان عمرو دياب من مواليد عام 1961م، من مواليد محافظة بورسعيد، درس في كلية الفنون في القاهرة وتخرج منها في عام 1986م، كان أول ألبوماته الغنائية البوم ” يا طريق” الذي اصدر في على 1983م.