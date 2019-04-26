عروض فيفا الكويت الجديدة 2019 من خلال موقع شركة الاتصالات viva.com.kw

نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية عروض فيفا الكويت الجديدة 2019 حيث تقدم شركة الاتصالات الكويتية، أفضل الخدمات الخاصة بالعملاء أو الشركات، كما أنها تقدم الأحدث دائما في مجال صناعة الهواتف النقالة، وكذلك أجهزة خدمات الإنترنت أما عن أحدث عروض أجهزة فيفا الكويت سبتمبر 2018 قامت شركة فيفا الكويت، بطرح أحدث أجهزة الاتصالات صناعة أبل العالمية، حيث تم عرض أيفون 7 ريد الأحمر I Phone 7 حيث يعتبر أحدث أصدارات أبل، والأحدث في العالم حيث يحتوي على شكل أنيق كما تم إضافة أهم التحديثات والتطبيقات والمميزات له.

عروض فيفا الكويت الجديدة

قامت الشركة بعرض جهازsamsung Galaxy Note 7 New 7 حيث قامت الشركة، بالإعلان عن وصول هذا الإصدار لجميع فروعها داخل الكويت، بالإضافة إلى Samsung Galaxy S7 and S7 Edge حيث يمكن الحصول على الجهازين، عن طريق باقات الدفع الآجل كما قامت الشركة باستعراض أهم خصائص جالاكسي أس 7، حيث يحتوي، على شاشة 5.5 بوصة ودقة 2560 بيكسل ويحتوي على مساحة تخزينية 32 جيجا.

كما يحتوي الهاتف على تخزين يصل إلى 200 جيجا، كما يدعم شريحتين للاتصال كما يحتوي على بطارية قوة 3600 ميلي أمبير، ويعمل الجهاز بنظام مارشيملو أندرويد 6.0.1 وذاكرة 4 جيجا، بايت كما أنة مقاوم للماء ويحتوي على كاميرا أمامية دقة 12 ميجابايت، وكاميرا خلفية دقة 5 ميجا بايت.

فيفا الكويت تطرح أيفون 6

قامت شركة فيفا الكويت بتقديم عرض خاص لعملائها، حيث يمكن الآن الحصول على أيفون 6 عبر الاشتراك في إحدى الباقات الشهرية، ولكن شرط أن يكون العميل مشترك في النظام لمدة عامين أو أقل في إحدى الباقات الآتية، باقة 15 دينار شهريا حيث يلتزم العميل بها مدة 24 شهر ويحصل منها على 500 دقيقة محلي، و500 رسالة نصية وكذلك على 10 جيجا أنترنت.

وبذلك يمكن للعميل الاختيار من iphone 6s 16 GB فقط بـ3 دينار، أو على Iphone 6S 64 GB بـ6 دينار فقط أو Iphone 6S 128 GB بـ7 دينار، باقة 20 دينار كويتي مدة 24 شهر وتحتوي على 1000 دقيقة محلي، و100 رسالة و60 جيجا بايت إنترنت ومنها يمكن الحصول على أيفون 6 سعة 16 جيجا فقط بـ5 دينار.

عروض فيفا الكويت خدمة مزاد

مزاد هو خدمة تقوم بتقديمها شركة الاتصالات الكويتية فيفا، تتيح اشتراك العملاء فيها من خلال الدخول إلى مزاد، واختيار أرقام مميزة ويتم ذلك من خلال الولوج مباشرة، إلى موقع e-auction أما عن إجراءات المزاد تتم باختيار الأعلى سعراً وفق الوقت المحدد مسبقاً من ممثلي شركة فيفا، والفائز هو من يتم اختيار عشوائياً بالمزاد، كما يمكن للعملاء التسجيل بخدمة مزاد وذلك، بعد الحصول على إحدى بطاقات السحب Knet والتي يتم الحصول عليها من بنوك الكويت.

عروض فيفا الكويت

باقة 20 دينار لمدة 24 شهراً يمكن الحصول على الجهاز BlackBarry Priv مجانا إلى جانب إضافة 6 دينار شهرياً. باقة 30 دينار لمدة 24 شهراً يمكن الحصول على الجهاز BlackBarry Priv مجانا إلى جانب إضافة 6 دينار شهرياً. باقة 40 دينار لمدة 18 شهراً يمكن الحصول على BlackBarry Priv مع إضافة 6 دينار شهرياً. باقة 55 دينار لمدة 24 شهراً يمكن الحصول على BlackBarry Priv بدون أي إضافة لمصاريف.

أكواد شركة فيفا الكويت