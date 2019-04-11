عاجل| وفاة الفنان محمود الجندي _ وموعد صلاة الجنازة

توفي مُنذ قليل الفنان محمود الجندي عن عُمر يناهز الــ72 عاماً، فى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض، أصيب الراحل فى الأيام السابقة بأزمة صحية وعلى أثرها تم نقله فوراً على المستشفي، واستمرت معه الأزمة حوال عشر أيام ثم أعلنت المستشفي مُنذ لحظات قليلة إن الفنان محمود الجندي فارق الحياة رحمة الله عليه، فمن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نقدم لحضراتكم موعد صلاة الجنازة.

وفاة الفنان محمود الجندي :-

سوف يتم نقل جُثمان الفنان الكبير إلي مسقط رأسه فى محافظة البحيرة مركز أبو المطامير، لإتمام صلاة الجنازة التي تُقام من مسجد عبد الحكم، حيث سوف يتم تشييع جنازة محمود الجندي بعد صلاة الظهر مباشرةً، ثم دفنه فى مقابر العائلة فى مدينة أبو المطامير.

والجدير بالذكر أن الفنان القدير محمود الجندي كان يقوم بتصوير مسلسل “حكايتي” فى هذه الفترة، مع أبطال المسلسل الفنانة ياسمين صبري، والفنان أحمد بدير، والفنانة وفاء عامر، والفنان الكوميدي إدوارد وغيرهم من نجوم الوسط الفني، حيث مُن المقرر عرض المسلسل فى رمضان القادم 2019 ليدخل من ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، للكاتب “محمد عبد المعطي”، وإخراج شركة “سينرجي”، ولكن أثناء تصوير مرض مما جعل مخرج المسلسل “أحمد سمير فرج” إيقاف تصوير المشاهد الخاصة بالفنان محمود الجندي لحين شفاءه، ولكن توفاه الله سبحانه وتعالي.

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