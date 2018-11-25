صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»

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صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»

الموهبة وحدها لا تكفي، هذه المقولة يقتنع بها الكثير وخاصة المشاهير بشكل عام والفنانين بشكل خاص، فقد يري الكثير النجوم من الرجال في الساحة الفنية بأن مظهرهم لا يقل قيمة عن موهبته التمثيل، فكما يكون لهذا أهمية أيضًا للأخر أهمية لا تقل عنه، حيث رفض بعضهم أن يظهروا بشعرهم المتطاير الخفيف وأخريين قرروا ألا يظهروا للجمهور وهم صُلع، لذلك لجأ البعض بتركيب باروكة علي رأسه ومنهم من أجري عملية زراعة شعر، ونسي الجمهور مظهرهم القديم وباتوا يعرفون بما هو عليه الآن، لذا سوف نعرض في هذا التقرير بعض الفنانين بدون باروكات.

 

1- سمير صبري

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان سمير صبري

 

2- عزت أبو عوف

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان عزت أبو عوف

 

3- شفيق جلال

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
المطرب الشعبي شفيق جلال

 

4- وحيد سيف

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان وحيد سيف

 

5- نبيل الهجرسي

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان نبيل الهجرسي

 

6- هادي الجيار

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان هادي الجيار

 

7- جون كراير

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الممثل الأمريكي جون كراير

 

8- بين أفليك

المخرج والممثل الأمريكي بين أفليك والفرق بين صورتيه.

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الممثل الأمريكي بين أفليك

 

9- تشاك نوريس

الفنان القتالي الأمريكي الذي إختار ألا يظهر بالصلعة للجمهور.

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان القتالي تشاك نوريس

 

10- جون ترافولتا

ممثل أمريكي ومغني.

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
المغني والممثل العالمي جون ترافولتا

 

11- محمد هنيدي

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان محمد هنيدي

 

12- صابر الرباعي

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
المغني التونسي صابر الرباعي

 

13- أحمد ماهر

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان المصري احمد ماهر

 

14- أحمد آدم

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان احمد آدم (صاحب شخصية القرموطي)

 

15- شارلي شين

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان الأمريكي شارلي شين

 

16- نيكولاس كيدج

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الممثل الامريكي نيكولاس كيدج

 

17- فريد شوقي

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان الراحل فريد شوقي

 

18- ياسر العظمة

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الممثل السوري ياسر عظمة

 

19- سمير غانم

صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»
الفنان سمير غانم

 




     