صور نادرة لـ 19 نجم بشكلهم الحقيقي قبل اللجوء إلى «الباروكات»

الموهبة وحدها لا تكفي، هذه المقولة يقتنع بها الكثير وخاصة المشاهير بشكل عام والفنانين بشكل خاص، فقد يري الكثير النجوم من الرجال في الساحة الفنية بأن مظهرهم لا يقل قيمة عن موهبته التمثيل، فكما يكون لهذا أهمية أيضًا للأخر أهمية لا تقل عنه، حيث رفض بعضهم أن يظهروا بشعرهم المتطاير الخفيف وأخريين قرروا ألا يظهروا للجمهور وهم صُلع، لذلك لجأ البعض بتركيب باروكة علي رأسه ومنهم من أجري عملية زراعة شعر، ونسي الجمهور مظهرهم القديم وباتوا يعرفون بما هو عليه الآن، لذا سوف نعرض في هذا التقرير بعض الفنانين بدون باروكات.

1- سمير صبري

2- عزت أبو عوف

3- شفيق جلال

4- وحيد سيف

5- نبيل الهجرسي

6- هادي الجيار

7- جون كراير

8- بين أفليك

المخرج والممثل الأمريكي بين أفليك والفرق بين صورتيه.

9- تشاك نوريس

الفنان القتالي الأمريكي الذي إختار ألا يظهر بالصلعة للجمهور.

10- جون ترافولتا

ممثل أمريكي ومغني.

11- محمد هنيدي

12- صابر الرباعي

13- أحمد ماهر

14- أحمد آدم

15- شارلي شين

16- نيكولاس كيدج

17- فريد شوقي

18- ياسر العظمة

19- سمير غانم