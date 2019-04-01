صور غلاف فيس بوك Cover 2019 للبنات والأولاد، ننشرها في هذا المقال نتيجة بحثكم المستمر عنها على الإنترنت، فيختار كل شخص مايراه مناسب له سواء كانت صور أدعية للفيس بوك وهي الأكثر انتشارًا أو صور كوميك للفيس بوك والتى يكثر عليها التعليقات الساخرة، أو صور عبارات سعادة للفيس بوك أو صور عبارات حزن للفيس بوك من خلال تصميمات متنوعة بمقاس مناسب لغلاف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أن مقاس غلاف فيس بوك يكون 820 بيكسل عرض في 312 بيسكل طول بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر، ويتحدد بـ 640 بيكسل عرض في 360 بيكسل طول على الموبايلات، لذلك نعرض صور غلاف فيس بوك Cover 2019 للبنات والأولاد في هذا المقال.

صور غلاف فيس بوك

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