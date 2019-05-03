صور دينية عن رمضان / أجمل أدعية رمضانية للفيس بوك

إليكم صور دينية عن رمضان وأيضاً أجمل أدعية رمضانية للفيس بوك لتبادلها مع الأصدقاء وكسب أكبر الثواب في أيام شهر رمضان المباركة، دعاء شهر رمضان المبارك ليس دعاء محدداً يقوله المسلم ولكن هناك مجموعة من أدعية رمضان والتي يقولها المسلم، وبصفة عامة فإن أي دعاء مستحب قوله في أيام رمضان المباركة لعل الله تعالى يستجيب لنا ويجعلنا نحقق كل ما نتمناه، والصور الدينية هي تلك الصور التي تحمل الأدعية أو الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الشريفة والتي يتداولها المسلمون فيما بعضهم لنيل الثواب وزيادة الحسنات في شهر رمضان المبارك، إليكم أجمل صور إسلامية عن رمضان المبارك.

صور دينية عن رمضان

يمكن استخدام الصور الدينية في شهر رمضان المبارك كخلفيات رائعة للجوال وتهنئة الأصدقاء بشهر رمضان المبارك من خلال إرسال تلك الصور إلى الأصدقاء عبر برامج وتطبيقات التواصل الإجتماعي، والتي تتيح لكم التواصل من خلال إرسال رسائل وصور والكثير من الوسائط الأخرى سواء مسموعة أو مرئية، وهذه بعض الصور الدينية عن شهر رمضان المبارك:

أدعية رمضانية للفيس بوك

أما الصور التالية فتحتوي على مجموعة من أفضل أدعية شهر رمضان المبارك، من فضائل شهر رمضان المبارك أن يدعو الإنسان المسلم بما شاء من الأدعية التي يحتاج إليها وسوف يستجيب الله تعالى، فالله تعالى يستجيب دعاء المؤمنين الصادقين إذا أخلصوا العبادة لله تعالى، وهذه بعض أدعية رمضان كما يلي:

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