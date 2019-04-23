صور تهنئة عيد القيامة 2019 وأجمل بطاقات معايدة للأصدقاء

صور تهنئة عيد القيامة 2019 لإرسال أجمل بطاقات معايدة للأصدقاء وإرسال التهنئة بعيد القيامة المجيد 2019 من خلال رسائل الجوال، يصوم المسيحيون في العالم في هذه الأيام الصوم الأكبر استعداداً لاستقبال أعياد القيامة التي يحتفل بها العالم أجمع، الآن من خلال موقعكم نجوم مصرية يمكنكم تهنئة الأصدقاء بعيد القيامة المجيد 2019 من خلال إرسال أهم الصور وكروت المعايدة لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة أعياد القيامة 2019 والتي من المنتظر أن يكون موعدها في اليوم الذي يسبق احتفالية شم النسيم لدى كل المصريين، عيد القيامة من الأعياد المسيحية المميزة والتي يحتفل بها كل مسيحي حول العالم، إليكم الآن أفضل صور تهنئة بعيد القيامة المجيد 2019 لكل الأصدقاء.

صور تهنئة عيد القيامة 2019

يعرف عيد القيامة أيضاً بعيد الفصح أو أحد القيامة، وهو أكبر الأعياد المسيحية في الأهمية ويليه عيد الميلاد المجيد، وهو العيد الذي تنتهي به أيام الصيام الكبير لدى الطوائف المسيحية والذي يوافق ذكرى قيامة المسيح بعد أحداث الصلب وفقاً للأحداث التي ذكرت في العهد الجديد، لذلك فإن مسيحيو العالم يعظمون هذا اليوم ويمجدونه.

في الماضي كان دائماً ما يقع عيد القيامة المجيد بين تاريخي 22 من مارس و25 من أبريل، وذلك وفقاً للتاريخ القبطي ومدى موافقته مع التاريخ الميلادي، حيث كانوا في الماضي يحددونه بأول يوم أحد يأتي بعد اكتمال القمر الأول بعد فصل الربيع، أما في الوقت الحاضر ومع اتباع التقويم الشرقي أصح عيد الفصح أو عيد القيامة ما بين يومي 4 من أبريل و8 من مايو.

كروت تهنئة بعيد القيامة 2019

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