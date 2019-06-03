صور تهنئة عيد الفطر 2019 / بطاقات تهنئة بالعيد متحركة

صور تهنئة عيد الفطر 2019 والتي يمكنكم إرسالها مباشرة إلى الأصدقاء تجدونها هنا في هذا المقال عبر موقعكم نجوم مصرية، إذ نقدم إليكم أجمل بطاقات تهنئة بالعيد متحركة وأفضل مجموعة صور للتهنئة بعيد الفطر المبارك والتي تحمل رمزيات عيد الفطر الشهيرة من صور كعك وبسكويت العيد والكثير من العلامات التي ترمز إلى عيد الفطر المبارك، يعد عيد الفطر هو أحد العيدين المعروفين للمسلمين في شتى أنحاء العالم حيث يأتي عقب شهر رمضان المبارك وفي هذا المقال ننشر لكم أفضل تهنئة بعيد الفطر المبارك من خلال أجمل الصور الثابتة والمتحركة.

صور تهنئة عيد الفطر 2019

جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين عيدين لكي يفرحوا بهم، وهما عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، وفي عيد الفطر المبارك يتبادل الجميع التهنئة بحلول العيد المبارك ومن أهم مظاهر الفرحة بالعيد هو الذهاب لأداء صلاة عيد الفطر في المساجد أو الساحات برفقة أفراد الأسرة ومنهم النساء والأطفال، ثم معايدة الأهل والأقارب والأصدقاء في الطريق أو بعد العودة من الصلاة.

في بعض الدول يقوم الأب مع أطفاله بالوقوف على الطرقات حاملين معهم الحلوى والشوكولاته كنوع من التهنئة للمارة وهذا يبين أهمية روح الوحدة بين كافة المسلمين، فالتهنئة من أهم أركان العيد التي لا ينبغي أن نغفلها، في هذا المقال ننشر لكم أهم صور التهنئة بعيد الفطر المبارك 2019.

بطاقات تهنئة بالعيد متحركة

البطاقات المتحركة لها طابع خاص، ولها شكل يتميز عن الصور الخالية من الحركة، تلك البطاقات يبحث عنها الجميع وتصلح لأن تكون رسائل عبر الواتس آب أو مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، إليكم أجمل بطاقات متحركة للتهنئة بعيد الفطر المبارك:

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