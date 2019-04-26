صور تهنئة شم النسيم 2019 بطاقات Happy Easter

صور تهنئة شم النسيم 2019 قد بدأ المصريون في البحث عنها من الآن لإرسال بطاقات Happy Easter للأصدقاء وأجمل بطاقات التهنئة بعيد شم النسيم فيما بينهم، عيد شم النسيم هو عيد مصري يحتفل به المصريون في كل عام في فصل الربيع في اليوم الذي يلي يوم عيد القيامة المجيدعيد القيامة المجيد الذي يحتفل به المسيحين حول العالم، ويوم شم النسيم هو يوم مصري العادات بدأت الإحتفالات به منذ آلاف السنين وهو يوم لا يرتبط بديانة محددة ولكنه يوم اجتماعي الغرض منه الإستمتاع بفصل الربيع، في هذا المقال ننشر لكم أفضل بطاقات معايدة شم النسيم 2019 لإرسالها إلى الأصدقاء.

صور تهنئة شم النسيم 2019

عيد شم النسيم هو أحد الأعياد التي تحمل مناسبة هامة لا تأتي إلا مرة واحدة في العام وهي مناسبة تساوي الليل بالنهار حيث كان المصريون القدماء باربعين في علم الفلك والأجرام السماوية واحتفلوا باليوم الذي يتساوى فيه طول النهار مع طول الليل وتم تسمية هذا اليوم بشم النسيم، وكان في اللغة المصرية القديمه اسمه شموش أي عيد بداية الحياة.

ويفسر ذلك بأن المصريون اعتقدوا أن الحياة بدأت في هذا اليوم، وهو يوم الخامس والعشرين من برمهات بالتاريخ القباطي القديم، ولما عاش بنو إسرائيل في مصر نقلوا هذه العادة عنهم ومن بعدهم المسيحيين والذي كان بالصدفة هذا التاريخ يوافق اليوم التالي للقيامة بحسب المعتقدات المسيحية.

ولكن رغم كل ذلك يظل شم النسيم عيداً لكل المصريين بمختلف فئاتهم ويحتفلون به بالخروج إلى الحدائق وإرسال تهنئة شم النسيم إلى بعضهم البعض، إليكم الآن أفضل صور تهنئة شم النسيم 2019 وكذلك بطاقات Happy Easter لتهنئة الأصدقاء.

بطاقات Happy Easter

صور بيض ملون شم النسيم