صور اللهم بلغنا رمضان إهداءات رمضانية لمحبي الشهر الكريم

صور اللهم بلغنا رمضان أصبحت من الاشياء التي تنال الآن بحثاً كبيراً عبر محركات البحث، فما هي إلا أيام قلائل حتى نستقبل شهر رمضان المبارك، وقد بدأت روائح رمضان تموج في الأفق فأصبحنا نرى دعاء اللهم بلغنا رمضان في كل مكان في مواقع التواصل الإجتماعي، فقد اشتاق الجميع إلى الأجواء الرمضانية المباركة وأصبح المسلم الآن في حاجة إلى شهر رمضان ليغتسل من ذنبه ويقبل على الله تعالى بقلب جديد، في هذا المقال جمعنا لكم أجمل صور لدعاء اللهم بلغنا رمضان حباً في الشهر الكريم وأملاً في أن يبلغنا الله جميعاً إياه.

صور اللهم بلغنا رمضان

كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح الصحابة الكرام بأن يدعو دائماً بأن يبلغهم رمضان، وذلك بسبب المكانة العظيمة لهذا الشهر الكريم في قلوب المسلمين، فكانوا بمجرد أن ينتهي شهر رمضان الكريم يسألوا الله تعالى ثانية أن يبلغهم رمضان، فشهر رمضان هو شهر يطمئن فيه قلب المؤمن ويعينه الله فيه على الطاعة وعلى أداء العبادات.

دعاء اللهم بلغنا رمضان

ودعاء اللهم بلغنا رمضان من الأدعية المباح للمسلم الدعاء بها، فشوق المسلم لشهر رمضان دائماً في تزايد، ويريد المسلم أن تكون السنة كلها رمضان، ففي هذا الشهر يشعر الشخص بمدى قربه من الله تعالى وتوفيقه في الكثير من الأمور ويساع المسلم في الخيرات، لذلك إليكم مجموعة من صور اللهم بلغنا رمضان لاستخدامها كإهداءات إلى الأصدقاء والأحباب:

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