أيام قليلة ويطل علينا عيد الفطر المبارك 2019 وكل عام وأنتم بخير بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمنى والبركات، واليوم سوف يتم تحديد غرة شهر شوال 1440 هـ لعام 2019 م، وقد أجمع علماء الفلك أن غرة شوال وأيام عيد الفطر المبارك هو يوم الثلاثاء 4/6/2019 م.

العيد أحلى مع … صور نقدمها لجميع المسلمين

فقد قضينا شهر رمضان المبارك 29 يوماً في العبادة والصوم، وقد أنهينا هذا الشهر الكريم بالزكاة الذي أوصانا بها رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم)، وهي إحدى الفرائض الإسلام الخمس الذي أنزلت على المسلمين.

إعلان دار الإفتاء ميعاد عيد الفطر المبارك 2019

والمنتظر اليوم الإثنين الموافق 3/6/2019 إعلان دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال 1440 هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك، جعله بالخير واليمن والبركات، ويبدأ عيد الفطر المبارك بصلاته التي ستقام في تمام الساعة 5:19 صباحاً، في محافظة القاهرة والجيزة، وعلى باقي المحافظات يراعى فروق التوقيت.

نجوم مصرية تقدم لكم صور العيد أحلى بالاسماء

وبهذا يبدأ عيد الفطر المبارك والذي يحتفل الجميع مع عائلته أو من يحبهم بتقديم الحلوى أو العيدية، وقد حرص موقع نجوم مصرية أن تقدم لكم مجموعة من الصور بأسماء شخصيات كنوع من إهداء للأصدقاء وأحبابنا والأقارب

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