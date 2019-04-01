الأطفال هم أحباب الله سبحانه وتعالى، فهم البراءة بكل أشكالها ومعانيها مجسمة على الأرض، و هم صفحة بيضاء ناصعة البياض لم يكتب فيها أي شخص حرفا واحدا بعد، وهم ملائكة الرحمن على كوكبنا بل الأكثر بأن جعلهم الله سبحانه و تعالى زينة الحياة الدنيا، ولهذا سيظل لأطفال دائما هم مصدر سعادة و فرحة كل انسان، وبدونهم تصبح الحياة مجرد روتين ممل لا طعم لها و لا هدف منها، ولهذا السبب تعتبر رؤية صور اطفال تضحك وتبتسم في سعادة هي قمة السعادة للكثيرين من محبي الأطفال و عشاق امتلاك صور الأطفال المختلفة سواء كانت سعيدة أم حزينة .

صور اطفال طريفة مضحكة أولاد و بنات وأجمل ابتسامة

ويعد مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي هم أكثر الأشخاص الذين يفضلون البحث عن صور الأطفال، حيث يقومون باستخداما كخلفيات و كصور رمزية في جميع مواقع التواصل و السوشيال ميديا، مثل : الفيس بوك ، تويتر، تطبيق الواتس آب، تطبيق سناب شات، الماسنجر و غيرهم.

واليوم عزيزي القارئ جمعنا لكم صور متنوعة للأطفال و هم يضحكون بفرحة صادقة من قلوبهم الطاهرة، ويمكن أن تختار أي الصور التي تنال إعجابكم لحفظها في أجهزتكم.

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