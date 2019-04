سيد رجب يفاجئ فتاة ليلة زفافها ليحقق أمنيتها شاهد ردود الأفعال

View this post on Instagram

في بنت كان نفسها الفنان سيد رجب يحضر فرحها لان باباها متوفي و أصدقاء العروسة قدرو يوصلوا للفنان الانسان الاستاذ سيد رجب و فعلا حضر الفرح و معاه المؤلف الاستاذ هاني كمال اللي صنع ابو العروسة و شخصية عبد الحميد حبيبي يا استاذ سيد ربنا يبارك في عمرك و صحتك و يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطر البنوتة #ابو_العروسة# #الفنان_سيد_رجب# #عبد_الحميد# #جبر_الخواطر#