سيد رجب يفاجئ فتاة ليلة زفافها ليحقق أمنيتها شاهد ردود الأفعال

من أجل تلبية طلب عروس يوم زفافها قام الفنان سيد رجب بتحقيق حلم فتاة كانت نشرت عبر صفحتها الشخصية فيس بوك رسالة للفنان سيد رجب تطلب منه الحضور ليلة زفافها من أجل تسليمها لعريسها وذلك بسبب وفاة والدها حيث قالت” أنها لم تقصد التفاهة ولاتريد أن يقوم أحد بتجريحها ونفسها يتم توصيل صوتها للفنان سيد رجب ليحضر زفافها ويوصلها الى عريسها وعينيها مليانة بالفرحة والسعادة زي فرحة الأب في مسلسل ابو العروسة ” .

سيد رجب يفاجئ العروسة ليلة زفافها.

واستطاع العديد من المتابعين توصيل رسالتها إليه وبدوره لبى الفنان رغبتها وذهب اليها أثناء حفل الزفاف بصحبة المؤلف هاني كمال مؤلف مسلسل أبو العروسة واحتضن العروسة بسمة التي لم تصدق أنه لبلى طلبها ولم تتمالك نفسها وبدأت في البكاء بصوت عالي ، وسط تفاعل الحاضرين وصرخاتهم, وقامت الشركة المنتجة لمسلسل “أبو العروسة”بتصوير فيديو يرصد لحظة وصول الفنان إلى الحفل على أنغام أغنية “بنتي وحبيبتي” من ضمن أغنيات مسلسل “أبو العروسة” وقامو بالرقص عليها هو والعروس ، وسط تفاعل الحاضرين .

وقامت الفنانة رانيا فريد شوقي بنشر مقطع الفيديو أثناء الحفل من خلالها حسايها الشخصي وعلقت عليه حبيبي يا أستاذ سيد ربنا يبارك في عمرك وصحتك ويجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطر البنوتة وحققت رغبتها, ويذكر أن مسلسل ابو العروسة حقق نجاحا كبير وأعلى نسب مشاهدها وسط الجماهير المسلسل بطولة سيد رجب، سوسن بدر، محمود حجازي، مدحت صالح، نرمين الفقي،وغيرهم من الفنانين .

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