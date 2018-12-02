كلمات أغاني مسلسلات كرتونية علي قناة سبيستون Space Toon

سبيستون Space Toon قناة تيلفزيون عربية متخصصة في الرسوم المتحركة، تقوم بعرض مسلسلات الأطفال المدبلجة و إنتاج بعض الفقرات التعليمية والأغاني للأطفال، وتقسم البرامج حسب كواكب سبيستون المعروفة (أبجد، أكشن، مغامرات، زمردة، رياضة، بون بون، كوميديا، تاريخ (سابقا)، أفلام وعلوم).

1- كلمات أغنية كرتون – بي بليد

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في عالم البلابل …

نبحثُ عن فوزٍ عادل….

في

دُنيا البلابل…

نلعبُ ..

نتعبُ ..

ننازل..

يعلِّمنا الفوز التَّواضُع…

وَ الخُلق الكريم ..

لا نسعى للتَّصادم..

لا يرضينا التَّخاصم..

تعلمنا الخسارةُ معنى الصَّبر وَ التَّصميم…

وَ في ساحات اللَّعب نزرعُ زهور الصَّداقة….

على المدى ذكرى تبقى ..

في دنيا البلابل..

نلعبُ ننازل..

في دنيا البلابل..

الفوز العادل..

في دنيا البلابل..

نلعبُ نتعبُ ننازل..

يعلِّمنا الفوز التَّواضع وَ الخُلق الكريم…

لا نسعى للتَّصادم…

لا يرضينا التَّخاصم…

تعلِّمنا الخسارةُ معنى الصَّبر وَ التَّصميم..

لا عُنف لا اقتتال..

في عالم الآمال..

لا عُنف لا اقتتال..

في عالم الآمال..

البلابل..

رياضة..

نزاهة..

تفاؤل..

3

2

1

هيَّا

2- كلمات أغنية كرتون – أبطال الكرة



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هيا هيا … قفوا من جديد..

هيا قولوا النصر نريد ..

بددو غيوم التشاؤم ..

شدوا أواصر التلاحم ..

أمسحوا دموع الخسارة ..

فالنصر لصاحب الجدارة ..

لنحيل اليأس طموح ..

و التردد غير مسموح ..

فالشدة تصنع الأبطال ..

مع العزم لا محال ..

بالقلب طاقة كالرياح ..

تدفعنا نحو النجاح ..

مهما أثقلنا بالجراح ..

شفائنا يكمن بالفلاح

هيا هيا هيا هيا

هيا هيا قفوا من جديد ..

هيا هيا هيا هيا

هيا قولوا النصر نريد..

فالشدة تصنع الأبطال ..

مع العزم لا محال ..

هيا هيا قفوا من جديد ..

هيا قولوا النصر نريد ..

إن فزنا طلبنا المزيد ..

إن خسرنا الكرا نعيد ..

هيا هيا هيا هيا

هيا هيا قفوا من جديد ..

هيا هيا هيا هيا

هيا قولوا النصر نريد ..