رمضان احلى مع..ضع اسمك واسم من تحب علي صور رمضان 2019 متحركة وثابتة واحلي كارت معايده

يستعد العالم العربي باستقبال شهر كريم يغيب عنا كثيرا” وسط شهور السنة الهجرية وله مكانة كبيرة فى الدين الإسلامى والذى يحتفل به الكثيرون لأنه شهر المغفرة وشهر القران وايضا ترفع فى الأعمال الى الله عزو جل والذى يستقبل الكبار والصغار ويعتبر من المناسبة التى لها قيمة وسط العائلة حيث التجمع والعزومات وايضا” والخروجات مع الاصحاب والاصدقاء والمقاهي والتجمع حول المسلسلات والبرامج الترفيهية التي يلتف حولها جميع أفراد الأسرة فى حالة رائعة وايضا أذان المغرب الذي له انطباع مختلف فى رمضان وايضا زينة رمضان والفوانيس والعديد والعديد من الشعائر الروحانية ايضا كصلاة التراويح والتي له طابع خاص وصوت رائع فى كافة مآذن الجوامع فى هذا الشهر الكريم ويزداد فيه الخير ويتم العطف على الفقير باخرج الصدقات المال وصدقات الفطر ، كما يكون له بهجة كبيرة فى المناطق الشعبية والتي تشعر به اكثر من المناطق او الاحياء الراقية ولتجد فيها اختلاف ومزاق خاص وايضا تشعر به فى مصر والدول العربية أكثر من الدول الاوربية.

وبمناسبة هذا الشهر الكريم قدم موقع نجوم مصرية من خلال عدد من المصممين والمتخصصين فى مجال الفوتوشوب والصور المتحركة بعمل لفتة رائعة بكتابة اسمك واسم من تحب وايضا اسماء عائلتك واسرته على صور رمضان الكريم باكثر من شكل واكثر من صيغة سواء ” رمضان احلي مع…. او رمضان كريم …..او رمضان مبارك وده خصوص الصور المتحركة وايضا الصور الثابتة .

فكل من يحب يشارك فى كتابة اسمه او اسم من يحب فعليه واذا كان يرد صور ثابتة او متحركة كما يتم وضع بعض من الصور والاشكال لاختيار من بينهم ويتم الارسال فى اسرع وقت ويتمن موقع نجوم مصرية بدوام الصحة والعافية والامن والامان لجميع شعوب العالم وشعب مصر وكل عام وانتم دائما بخير وصحة وسعادة.

ارسال الاسم المراد كتابة في تعليق اسفل المقال وكتابة اسم

تحديث اليوم مع اضافات جديدة

تحديث حسب طلبات القراءة تم إدراج الصورة بالتصميمات الجديدة

تحديث اليوم

← آخر خبر: