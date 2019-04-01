رقم شحن فودافون السريع .. تعرف علي كافة أكواد فودافون الجديدة

رقم شحن فودافون السريع يعتبر من أبرز الموضوعات التى يبحث عنها عملاء شركة فودافون بشكل دائم وباستمرار، حيث تعد شركة فودافون مصر من أكبر شركات الاتصالات في عدد العملاء، وفي كل وقت يبحثون عن رقم شحن فودافون السريع أو رقم خدمة عملاء فودافون فيعدون الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي جوجل مصر وبالتالي تدعم شركة مستخدميها في كافة أنحاء الجمهورية بإمكانية التواصل السريع وتوفير جميع الخدمات والباقات، كما تقدم مزيد من العروض على الشحن لعملائها الكرام، وكل ذلك يدفعهم للبحث عن رقم خدمة عملاء فودافون بجانب البحث عن رقم شحن فودافون السريع، وهو ما نوضحه في هذا اللموضوع بالإضافة إلي أكواد فودافون السريعة والأرقام المختصرة وغيرها من الأرقام الخاصة بشركة فودافون.

رقم شحن فودافون السريع

رقم شحن فودافون السريع تقدمه شركة فودافون بالإضافة إلي العديد من الأكواد وأرقام خدمة العملاء، ومن ضمنهم رقم شحن فودافون وكود تحويل الرصيد، حرصًا منها على توفير الخدمات بأسهل الطرق الميسرة على العملاء ورقم شحن فودافون الرئيسي 858 كما أن هناك كود سريع للشحن حيث لجأت الشركة إلى الأكود المختصرة كطريقة سريعة لتفعيل ما يرغبون الحصول عليه، وإليكم الأكواد السريعة لخدمات فودافون على النحو التالي:

كود الاستعلام عن الرصيد *868*1#

كود معرفة رقم الهاتف الخاص بالعميل *878#

كود شحن رصيد فودافون *858*كود الشحن#

الباك كود *888*رقم الموبايل #

رقم خدمة عملاء فودافون من أي خط تابع للشركة 888

رقم خدمة عملاء فودافون عند الاتصال من أي رقم أرضي 16888

كود تحويل الرصيد من فودافون لأي رقم فودافون اخر #المبلغ*الرقم المراد التحويل له*2*868*

خدمة سلفني شكراً *868*3#

سلفني 3 جنيه *3#

معرفة من اتصل بك بعد إيقاف تشغيل الموبايل *150#

تفعيل خدمات الإنترنت على الموابال *888*4#

معرفة اخر فاتورة *888*1#

رقم شحن فودافون السريع

وتبقى شركة فودافون من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وذلك من خلال الخدمات التى تقدمها لمستخدميها، التي تسعي من خلالها الوصول إلي أفضل مستوي للخد مات للعملاء، وبذلك نكون قد عرضنا في هذا الموضوع رقم شحن فودافون بالإضافة إلى رقم خدمة عملاء فودافون لمختلف الخطوط المحمولة والتليفون الأراضى ويمكنكم متابعتنا باستمرار للحصول على مزيد من الخدمات في مختلف المجالات والتخصصات لإشباع كافة احتياجات المواطنين وفق بحثهم المستمرة.