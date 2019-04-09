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“رامز خارج نطاق الخدمة” برنامج رامز جلال في رمضان 2019

كتب واصف عبد الحميد آخر تحديث

تعرف الآن علي اخر سلاسل برنامج رامز جلال في رمضان والتي تعد هذه السلاسل من اكثر البرامج مشاهدة في رمضان حيث يقوم البرنامج بالكامل علي عمل خدعة لممثل أو فنان مشهور وهذه المرة قد ابدع رامز جلال في خدعته حيث أن رامز قام بعمل خدعة من المستحيل أن تخطر علي بال احد في هذا الموضوع سنوضح لكم ماهية هذه الخدعة وكيف سيتم تنفيذها بعد أن تسربت الخدعة ألى الإعلام وعرف بها الجميع ومن كان أول ضحايا رامز جلال هذا العام.

"رامز خارج نطاق الخدمة" مسلسل رامز جلال في رمضان 2019
“رامز خارج نطاق الخدمة” مسلسل رامز جلال في رمضان 2019

خارج نطاق الخدمة اسم برنامج مقالب رامز جلال الجديد لرمضان 2019

وبعد مجموعة سلاسل من البرنامج بداية من رامز قرش البحر مرورا إلي رامز ثعلب الصحراء ورامز تحت الصفر والعديد من السلاسل الأخري لهذا البرنامج ومهما كانت خطورتها وصعوبتها فهي لا تقارن بمقلب رمضان 2019 حيث أن فكرة البرنامج هو اللقاء بالممثل ثم أعطاؤه مهدأ أو منوم في مشروب ليغفو ويصحوا ليجد نفسه في غرفة مظلمه ليكتشف انه ميت وهو الآن في وقت الحساب ويأتي ملكين ليسألاه عن ما فعل في حياته.

كما يحدث في القبر وهو ما لا يطيقه بشر فقد استطاع رامز هذا العام إبهارنا بهذه الفكرة الرائعة والغير متوقعة لنري ماذا سيحدث للضيوف وكيف سيتصرفون هذا العام تابعوا معنا وابدوا رأيكم في الفكرة من خلال التعليقات لنري مدي رضاكم عنها ؟

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عن الكاتب

واصف عبد الحميد

واصف عبدالحميد طالب في كلية هندسة الفرقة الاولي يهدف الي انماء المحتوي العربي خاصة المحتوي التقني منه عملت بالعديد من المواقع امثال موقع ماتريكس 219 وموقع ايجي فاست التعليمي بالاضافة الي بعض المواقع الناشئة الخاصة بي .

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