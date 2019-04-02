خطوط عريضة وهامة لتنظيم وإدارة الوقت لتحقيق الأهداف

من أهم أساسيات النجاح في الحياة؛ سواء الحياة العملية، أو الاجتماعية، أو الدراسية هو تخطيط وتنظيم الوقت، فبتلك الخطوة انت تعرف مسبقاً ما الذي عليك فعله في كل ساعه ودقيقة من يومك، مما يضمن لك توزيع مهامك بشكل جيد.

بالطبع هناك مستجدات دائمة تظهر أمامك شبه يومياً وقد تفسد عليك الروتين، لكن لا تيأس فاجعل بين يديك دفتر صغير دون فيه ما يطرأ على بالك واتركه جانباً، ثم خصص ولو ساعة بجدولك الأساسي ترجع فيه اي تلك الأفكار المتناثرة بالدفتر، وإذا طرأ لديك طارئ يجبرك على عدم الإلتزام ببعض المهام فرحلها لنفس وقتها غدا، أو استبدلها بغيرها أقل أهمية.

اذاً كيف تعد جدول لإدارة وقتك؟

كل ما عليك هو التفرغ في هدوء لمدة ساعة واستعن بورقة وقلم وكوب من القهوة لزوم العمق الفكري.

اكتب بالورقة البنود التي لديك في حياتك، مثال: العمل، الدراسة، الأسرة، ولا تنسى نفسك.

تناول بند بند من بنودك اليومية، وقسمه إلى مجموعة من المهام والفترة الزمنية لكل مهمة؛ كمثال مثلا لو تناولنا بند الدراسة سنجزئة الي مواد وكل مادة دراسية نفرض لها فترة زمنية معينة ولتكن ساعه، نفسك مثلا تفرض لها مهام رياضية، وعناية شخصية، وتثقيفية، وهوايات، وهكذا.

بعد أن جزءت كل بند الي مهام أصغر، اكتب ساعات يومك وأيام اسبوعك على هامش ورقه وأبدا في توزيع المهام علي ساعات اليوم في أيام الأسبوع بما يتناسب معك انت.

ستلاحظ ان يومك فيه جزء من كل بند في حياتك.

ربما ستتعب في الأيام الأولي لترتيب الفوضى السابقة، ولكن في أقل من أسبوع ستجني ثمار تعبك.

تلك خطوط عريضة في الترتيب واذا كان هناك أي استفسار يسرني مساعدتكم، وانتظر اقتراحاتكم

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