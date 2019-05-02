“طلاق وتدخين”.. أبرز مواقف حلا شيحا المثيرة للجدل

حلا شيحا ، بالرغم من انه مر وقت طويل على خلعها للنقاب ألا أنها ما زالت حديث السوشيال ميديا والكثيرين مهتمون بمعرفة أخبارها الفنية والشخصية، حيث أنها تتمتع بشعبية كبيرة .

ومنذ أيام قليلة فوجئ الكثيرين بل صدموا من من خبر طلاقها والذي تم تداوله الأيام الماضية وخرجت الفنانة حلا شيحة لجمهورها لتؤكد أنها بالفعل انفصلت عن زوجها منذ فترة وتم الطلاق فعليا قبل خمس اشهر، وتجمعها بزوجها علاقة ود واحترام حيث انه والد أبنائها، وشددت على رفضها التدخل في حياتها الشخصية من قبل أي شخص مهما كان.

مواقف مثيرة للجدل في حياة حلا شيحة:

صور تجمعها مع محمد رمضان :

وقد ظهرت حلا برفقة الفنان محمد رمضان في اكثر من صورة ولكن كان هناك صوره انتقدها الكثيرين وهي تمسك بيديه وعلقت عليها “صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيده بوجودي فيه ويارب النجاح كله زلزال 2019، اللي من القلب لازم يوصل للقلب” وعندما انتقدها متابعيها غضبت وقالت”حرية شخصية”.

بنطلون مقطع :

وقد نشرت شيحا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وهي ترتدي بلوفر وبنطلون جينز مقطع وقامت بغلق التعليقات، ألا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بنشر الصورة على صفحاتهم وانتقدوها خاصة أنها كانت ترتدي النقاب.

التدخين :

وقد ظهرت الفنانة حلا شيحه مع الفنانة مي مي إبراهيم مقدمة حلقات “حيزبونة شو”، وهي تدخن السجائر، وهذا ما دفع عدد كبير من متابعيها لانتقادها انتقادات لاذعه.

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