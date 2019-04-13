توافد الفنانين لحضور عزاء محمود الجندي ظهور نادر لسمير غانم وتخفي أحمد مكي

حرص عدد كبير من الوسط الفني حضور عزاء الفنان الراحل محمود الجندي والذي أقيم بدار مناسبات المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، حيث يتقدم لإستقبال العزاء نجل الفنان المخرج أحمد الجندي وشقيقه وابن شقيقه ولفت الأنظار حضور الفنان سمير غانم لأنه عادتا نادرا مايظهر في هذة المناسبات, كما حضر الفنان أحمد مكي والذي ظهر متخفيا وكان مرتديا على وجهه غطاء لم يظهر منه سوى ذقنه حتى يتخفى عن الجمهور الذين التفوا حوله .

عزاء الفنان الراحل محمود الجندي.

كما حضر عدد كبير من نجوم الفن والفنانين من بينهم الفنانة دلال عبد العزيز, رجاء الجداوي, نجوى فؤاد , انعام سالوسة, منى زكي, دنيا سمير غانم, ايمي , منة شلبي, شيرين، أحمد فهمي، هنا الزاهد، عماد رشاد، فاروق فلوكس، هنا شيحة, محمد ثروت، شهيرة، علي ربيع , رانيا محمود ياسين, الفنان محمد رياض, منال سلامة, حسن الرداد , ياسر جلال , وغيرهم من الفنانين.

وكان الفنان محمود الجندي وافته المنية في صباح يوم الخميس 11 ابريل بعد إصابته بأزمة قلبية وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر وتم حجزه داخل المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة عن عمر يناهز 74 عام وشيعت جنازته ظهر يوم الخميس بمسقط رأسه بأبو المطامير بمحافظة البحيرة وسط أهالي المدينة وعدد من الفنانين وهم الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين, أحمد السقا, فاروق الفيشاوي, بيومي فؤاد.

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