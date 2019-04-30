تعرف على زهرة التوليب زهرة لغة الحب والجمال والإخلاص

تعد زهرة التوليب من أرقى وأجمل الأزهار، تتمتع زهرة التوليب برائحتها الذكية التي تملئ المكان من حولها، تتميز زهرة التوليب بانغلاقها و إلتفائها حول نفسها لتظهر رُقيها وأناقتها، يمتلأ العالم في بداية الربيع من كل عام بأزهار التوليب بألوانها المختلفة والمتعددة، فهناك زهرة التوليب الحمراء التي تعبر عن الحب و الرومانسية، و ذات اللون الأبيض وهى رمز لنقاء القلب و الإخلاص وغيرها من الألوان، كما يمكن أن تحتوي زهرة واحدة على مزيج من الألوان التي تُسر من يراها، وفيما يلي سنتعرف أكثر على زهرة التوليب.

نبذة عن زهرة التوليب

تم زراعة زهرة التوليب أول مرة في تركيا. انتقلت زراعة زهرة التوليب من تركيا إلى هولندا ثم إلى غيرها من الدول الأوروبية. تتميز زهرة التوليب بقدرتها على تحمل درجات الحرارة المنخفضة. يختلف كل من طول ساق زهرة التوليب وعدد أوراقها من زهرة إلى أخرى. يبدأ زراعة زهرة التوليب في نهاية فصل الصيف وتتفتح أزهارها مع بداية فصل الربيع. تحافظ زهرة التوليب على لونها و رونقها ونضارتها لمدة طولية فهي لا تذبل بسرعة. تحتاج زهرة التوليب إلى درجه حرارة عالية حتى تتفتح أوراقها. تعبر زهرة التوليب في هولندا عن الغنى، حيث في أحدى العصور نظراً لندرة وجودها كان لا يحصل عليها إلا الأغنياء. تستخدم زهرة التوليب بألوانها المختلفة للتعبير عن الحب و المشاعر ولكل لون معنى خاص به.

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