تعرف على زهرة التوليب زهرة لغة الحب والجمال والإخلاص

تعد زهرة التوليب من أرقى وأجمل الأزهار، تتمتع زهرة التوليب برائحتها الذكية التي تملئ المكان من حولها، تتميز زهرة التوليب بانغلاقها و إلتفائها حول نفسها لتظهر رُقيها وأناقتها، يمتلأ العالم في بداية الربيع من كل عام بأزهار التوليب بألوانها المختلفة والمتعددة، فهناك زهرة التوليب الحمراء التي تعبر عن الحب و الرومانسية، و ذات اللون الأبيض وهى رمز لنقاء القلب و الإخلاص وغيرها من الألوان، كما يمكن أن تحتوي زهرة واحدة على مزيج من الألوان التي تُسر من يراها، وفيما يلي سنتعرف أكثر على زهرة التوليب.
نبذة عن زهرة التوليب
- تم زراعة زهرة التوليب أول مرة في تركيا.
- انتقلت زراعة زهرة التوليب من تركيا إلى هولندا ثم إلى غيرها من الدول الأوروبية.
- تتميز زهرة التوليب بقدرتها على تحمل درجات الحرارة المنخفضة.
- يختلف كل من طول ساق زهرة التوليب وعدد أوراقها من زهرة إلى أخرى.
- يبدأ زراعة زهرة التوليب في نهاية فصل الصيف وتتفتح أزهارها مع بداية فصل الربيع.
- تحافظ زهرة التوليب على لونها و رونقها ونضارتها لمدة طولية فهي لا تذبل بسرعة.
- تحتاج زهرة التوليب إلى درجه حرارة عالية حتى تتفتح أوراقها.
- تعبر زهرة التوليب في هولندا عن الغنى، حيث في أحدى العصور نظراً لندرة وجودها كان لا يحصل عليها إلا الأغنياء.
- تستخدم زهرة التوليب بألوانها المختلفة للتعبير عن الحب و المشاعر ولكل لون معنى خاص به.
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