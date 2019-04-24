تردد قناة dmc drama من القنوات الحديثة في خريطة قنوات النايل سات، وهى إحدى قنوات جروب dmc والتي تضم ست قنوات متنوعة، بدأت بإطلاق اولى قنواتها في سبتمبر 2016، وقد قام الجروب بإطلاق تردد دي ام سى دراما في أوائل العام 2017، وهناك أسباب جعلت البحث على تردد قناة dmc دراما في تزايد كبير، ولعل من تلك الأسباب لعرضها لمسلسلات النجم محمد رمضان حصرياً على القناة في رمضان، وقد بدأت بمسلسل” نسر الصعيد” عندما قامت بعرض المسلسل بصورة حصرية على شاشاتها في رمضان الماضي، وقد تمكنت قناة دي ام سي دراما في وقتٍ قليل من حجز مقعد لها من ضمن أكثر القنوات مشاهدة للدراما المصرية، وذلك بفضل تقديمها محتوى شيق وممتع، ويسعى جروب دي ام سي من امتلاك شبكة قنوات كبيرة مثل شبكة قنوات الشاشة.

تردد قناة dmc drama على نايل سات

الكثير منا يبحث عن قناة تقدم محتوى جيد وتعرض مجموعة من أقوي المسلسلات الحصرية على شاشاتها، وهذا ما قامت به قناة دي ام سي دراما حيث استطاعت القناة خلال عامين، من منافسة القنوات المتخصصة في عرض المسلسلات مثل قناة cbc drama، من خلال تقديم مسلسلات مثل نسر الصعيد، اختفاء، قيد عائلي، أبو العروسة، ومسلسل الأب الروحي وغيرها من المسلسلات الحديثة والحصرية، وقد قام المشرفين على القناة بتذليل الصعوبات وتقديم الدعم المادي، لكي تتمكن قناة dmc drama من الوصول إلى قلب كل بيت وزيادة عدد المتابعين للقناة، وإلى حضراتكم تردد قناة دي أم سي دراما على القمر نايل سات

التردد الأستقطاب الترميز معدل تصحيح الخطأ 11449 رأسي H 27500 3/4

ويعتبر هذا التردد، التردد الجديد لقناة دى ام سى دراما على نايل سات ولمجموعة قنوات dmc جروب، لذلك ننصح متابعي موقع نجوم مصرية برمجة الريسيفر الخاص، بنا للتمتع بباقة من أحدث وامتتع المسلسلات العربية، واليكم فيديو توضيحي يشرح كيفية تنزيل تردد القناة لمن لا يعرف كيف يتم ذلك.

مسلسل قيد عائلي على تردد قناة دي ام سي دراما

توالت عروض المسلسلات الجديدة والحصرية على تردد قناة دي ام سي دراما، مثل عرض مسلسل أبو العروسة والأب الروحي وحالياً مسلسل “قيد عائلي” ، بطولة عزت العلايلي بوسي ميرفت أمين وغيرهم من نجوم الدراما المصرية والعربية، الذي يعرض على شاشة القناة وبصفة حصرية، من زيادة شعبية القناة وزيادة عدد المتابعين الجدد، كما يتم حالياً عرض مسلسل “اختفاء”.

← إقرأ أيضاً: