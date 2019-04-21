تردد قناة CN Arabia | تردد قناة كرتون نتورك 2019 على قمر نايل سات

تردد قناة كرتون نتورك 2019 نايل سات، واحدة من كبرى القنوات التي تذيع المسلسلات والأفلام الكارتونية المختلفة، حيث يبحث أولياء الأمور لأطفالهم عن تردد قناة CN Arabia والتي تتميز عن غيرها من قنوات الكارتون بأنها تبث جميع البرامج التي تقدم المسابقات، وهو ما يبحث عنه الأطفال، ومن أشهر الأفلام التي تذيعها قناة كرتون نتورك، فيلم كلارينس والدببة الثلاثة وغامبول و بن تن وفتيات القوة، وهذا ما يبحث عنه جميع الأطفال، لذ نقدم لكم متابعينا على موقع “نجوم مصرية”، التردد الجديد الخاص بقناة كارتون نتورك بالعربية.

تردد قناة كارتون نتورك بالعربية

تردد قناة كرتون نتورك 2019 نايل سات، يهتم كثير من المتابعين فى العالم العربي بالبحث عن تردد قناة كارتون نتورك بالعربية، والتي تعد من أشهر القنوات التي تقدم مواد كارتونية مصورة للأطفال في الشرق الأوسط بل وفي العالم، حيث تختلف هذه القناة عن غيرها من القنوات الكارتونية، بأنها تبث جميع محتواها باللغة العربية، ما جعل لها جمهور كبير وعريض في العالم العربي، وذلك على اختلاف القنوات الكارتونية التي تقدم محتواها باللغة الإنجليزية.

أحدث ترددات قناة كرتون نتورك 2019 وانطلق بث قناة كارتون نتورك بالعربية CN Arabia، لأول مرة عام 2010 وكان مقرها الرئيسي في الإمارات العربية الشقيقة، كما أن القناة لها نسخة أخرى باللغة الإنجليزية، حيث تقدم الأفلام والمسلسلات الكارتونية بالإنجليزي، ومقر هذه القناة في أوروبا ويشاهدها بعض الأطفال، لكن القناة العربية هى الأكثر رواجًا.

التردد الجديد لقناة كرتون نتورك 2019

القمر الصناعي التردد FEC نايل سات 12226(h) 5/6 بدر 6 11747 (h) 3/4

قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic:

تُعد قناة كرتون نتورك بالعربية “Cartoon Network Arabic” قناة إماراتية تبث من دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إطلاق البث لها في 10 أكتوبر 2010، وهي قناة مجانية موجهة للأطفال تابعة لشبكة كرتون نتورك، التي تبث للجمهور العربي في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الطبعة العربية الرسمية لكرتون نتورك. تعود ملكية هذه القناة لشركة ترنر برودكاستيج سيستم في أوروبا والشرق الأوسط، التابعة للشركة الأم تايم وارنر.

ننتظر جميع أسئلتكم واستفساراتكم للرد عليها من خلال التعليقات أسفل المقال، وسنقوم بتحديث المقال أول بأول في حال تغيير تردد القناة.

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