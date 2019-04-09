“تأخر الكلام” عند الأطفال أسبابه وطرق علاجه

مشكلة تأخر الكلام عند الأطفال هي مشكلة يتعرض لها الكثير من الأطفال مما ينتاب الكثير من الأهالي شعور بالقلق والتوتر نتيجة التأخر في الكلام، فالطفل يكون ليس لديه قدرة علي أطلاق صوت للتعبير عن الكلام، أو إذا وصل سن الطفل إلي عمر سنتان أو ثلاثة ولم ينطلق أية كلمات فان هذا دليل علي عدم قدرة الطفل للتعبير عن أي كلام، لذا سنوضح ما هي أسباب تاخر الكلام عند الأطفال، وكيفية معالجة تأخر الكلام عند الأطفال.

الأسباب الأساسية لتأخر الكلام عند الأطفال:

عدم محادثة الأب والأم للطفل أو عدم التحدث أمامه بأي كلام دون أن يشترك معهم في الحديث يودي إلي تأخر النطق والكلام عند الأطفال.

قد يكون من أسباب تأخر الكلام عند الأطفال هي أسباب تشخيصها تبدوا عضوية ومنها الأمثلة الأتية:

وجود شفة أرنبية -أو قد يكون لا يسمع من بداية ولادته أو أصابة الطفل بالتهابات الأذن بصورة مستمرة أو أصابته بمتلازمة داون أو بما يعرف بالتوحد أو الإصابة بالشلل الدماغي.

وقد يكون من أسباب تأخر الأطفال في الكلام هي أسباب نفسية أو التلعثم وعدم مقدرة الطفل علي نطق مخارج الحروف، أو الخوف من العقاب من الأب و الأم.

عد توحيد لغة الأب والأم فلكل واحد منهم جنسية مختلفة وبالتالي اللغة ستكون مختلفة مما يؤثر بالسلب علي قدرة الطفل في الكلام.



كيفية معالجة تأخر الكلام عند الأطفال: