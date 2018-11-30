بدأ ببرامج المقالب وشائعة «وفاته» زادته شهرة.. محطات في حياة قزم السينما المصرية «محمد عيد»

فنان مصري إنطلقت موهبته الفنية من خلال مشاركته في برنامج المقالب “إديني عقلك” الذي عُرض في التسعينيات، وشارك أيضًا في النسخة الثانية منه والتي كانت بإسم “إلحقونا”، وأعجب به المخرج شريف مندور وقرر أن يرشحه في فيلم الرجل الأبيض المتوسط في عام 2001 مع الممثل أحمد آدم وعزت أبو عوف، وكان أنذاك لازال يؤدي إمتحانات الثانوية العامة، وساعده حجمه الصغير في إلتفاف الجمهور إليه وكذلك صناع السينما، وقد شارك في العديد من الأعمال الفنية الأخري، إنه الفنان القزم “محمد عيد” وبعض المحطات في حياته الفنية والشخصية.

إنفصاله عن زوجته

في شهر مارس من العام الماضي 2017 تم تداول بعض الأخبار علي المواقع الإلكترونية تفيد بإنفصاله عن زوجته الأولي والتي تدعي “وفاء”، بعد قصة حب إنتهت بزواج دام لقرابة الأربع سنوات، وتزوج بأخري وقد تم تداول صورتها علي مواقع السوشيال ميديا والتواصل الإجتماعي بين رواده.

ويروي “عيد” عن مدي غيرته علي زوجته الأولي، حيث كان لا يتركها أن تخرج بمفردها من البيت، وفي إحدي اللقاءات التليفزيونية التي أجريت معه أشار بأنه قد إرتبط بفتيات أقزام مثله قبل ذلك ولكن لم تستمر العلاقة وتتحول إلي زواج، وعن ذلك قال:

“خطبت أقزام كتير بس قولت لا لو خطبت واحدة قزمة هتعب، لو نزلت الشارع الناس هتتلم علينا وهجبلها عقدة نفسية”.

وقد يعتقد البعض بأن كل أفراد عائلة محمد عيد مثل أقزام أو قد نتج ذلك بسبب الوراثة، ولكن كل أفراد عائلته أشخاصًا طبيعيين، وهو أكبر أشقائه، ويعرف أن ذلك هو من قضاء الله ولا يعترض علي ذلك الأمر، علي حسب ما ذكره، وعن ذلك الأمر يقول:

“الصغير مش بالجسم بس بالعقل”.