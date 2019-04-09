بالفيديو أول رد للفنان احمد سعد بعد إنفصاله عن الفنانة سمية الخشاب

في حوار مع برنامج The Insider بالعربي علي تلفزيون دبي علق الفنان احمد سعد علي موضوع طلاقه من الفنانة سمية الخشاب انه لا يحمل أي نوع من أنواع الغضب وان الأخبار التي تتداول يستطيع الجمهور أن يميز بين صحتها وحقيقتها وطلب احمد سعد من جمهوره أن لا يعطوا الموضوع اكبر من حجمه وانه لا توجد لديه أي أزمة شخصية

وعلق احمد أيضا علي الأشخاص الذين يسيئون فهمه و الأشخاص التي تطعن فيه أو تتناول أخبار غير صحيحة علي لسانه بجملة “انت ملكش أمان “ وهي عنوان الأغنية الأخيرة لــ احمد سعد التي حققت مشاهدات مرتفعة علي يوتيوب وصلت إلي 13 مليون مشاهدة منذ مارس الماضي وأعرب احمد سعد أنه حاليا يركز في أعماله الفنية و حفلاته وهو حاليا متواجد في دبي و أبو ظبي وذلك لتقديم حفلات غنائية علي مدار الأيام الحالية

وصرح احمد سعد أنه حاليا يقوم بأعداد مفاجأة مع أخيه عمرو سعد وهي غناء عمرو سعد لتتر مسلسل بركة الذي سوف يعرض في رمضان 2019 ووصف احمد سعد أخيه عمرو بأنه لديه أذن موسيقية سوف تساعده علي أداء الأغنية بشكل مناسب وانه يوجد العديد من المغنين في الساحة لديهم نفس أداء عمرو سعد

ويستعد احمد سعد حاليا لتقديم العديد من الأعمال الفنية والغنائية علي رأسها أغنية يغنيها احمد يعد باللهجة العراقية ومن ضمن كلماتها “بيني وبينك فراق ما ضل ينتهي ولا ترجع إلي”

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