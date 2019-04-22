انتحر أزواجها وأجهضت نفسها وماتت منتحرة محطات قاسية في حياة المطربة داليدا

المطربة داليدا هي واحدة من أشهر المطربات في مصر والعالم أحبها الكثيرون وظلوا يرددون أغانيها وألحانها حتى الأن غنت داليدا بتسع لغات العربية والإيطالية والعبرية والفرنسية واليونانية واليابانية والإنجليزية والإسبانية والألمانية .

قدمت داليدا حوالي 500 أغنية أدخلت بهما البسمة والفرحة في قلوب محبيها ولدت داليدا في حي شبرا بالقاهرة الكبرى عام 1933 لأبوين من المهاجرين ترجع أصولها إلى جزيرة كالابريا بجنوب إيطاليا كانت تعاني من حدة تعامل والدها معها، خاصتا و أنهما كانا أحد الأسر المسيحية المتشددة والصارمة في عاداته وتقاليده أحبت التمثيل وكانت تحلم بأن تصبح بطلة كبيرة ومشهورة حيث تقدمت لمسابقة ملكة جمال مصر وفازت باللقلب بعد وفاة والدها دون علم والدتها عام 1954.

وكانت بداية طريقها نحو النجومية ، وبالرغم من شهرتها ونجوميتها الكبيرة احتلت لوائح أفضل 10 أغنيات حول العالم بداية من كندا ثم اليابان ومن مصر إلى الأرجنتين. عاشت الفنانة حياة مأسوية، عنوانها “الانتحار” وسبب ذلك علاقات عاطفية كانت تعيشها النجمة العالمية زوجها الأول .

محطات قاسية في حياة داليدا .

انتحر زوجها الأول بعد انفصالهما بفترة وأطلق النار على نفسه أما زواجها الثاني انتحر بعد زوجهما ورأته داليدا جثة هامدة في الفندق الذي يقيم به، كما تسبب في صدمة نفسية لها حاولت الإنتحار المرة الأولى بعد وفاة زوجها الثاني ومكثت بالمستشفى وخضعت بعدها لعلاج نفسي لعامين لجأت داليدا إلى إجهاض نفسها، خوفا على مستقبلها الفني، وجاء ذلك بعد أن حملت من طالب إيطالي يبلغ من العمر 18 عام .

وبعدها لم تستطيع الإنجاب بسبب إصابتها بالعقم ، انتحرت المطربة داليدا للمرة الثانية عام 1987 بعد تناولها جرعة كبيرة من الأدوية فتوفيت منتحرة، لعدم قدرتها على تحمل الحياة وذلك بحسب اخر رسالة تركتها قبل إقدامها على الانتحار وصنع لها تمثال بحجمها الطبيعي ووضع على قبرها بباريس.

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