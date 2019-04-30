امساكية رمضان 2019 – 1440 في مصر وموعد آذان المغرب والصلوات الخمس وعدد ساعات الصوم في رمضان

امساكية رمضان 2019 – 1440 التي يتسائل عنها الكثيرون الآن في الوطن العربي بأكمله وتحديدا داخل جمهورية مصر العربية ، شهر رمضان شهر الخير واليمن والبركات الذي ينتظره المسلمون في كافة أنحاء العالم من العام للعام للتعبد والصوم والصلاة وقراءة القرآن الكريم ، وإنتظر الكثير من الطلبة والطالبات تحديد موعد الامتحانات وخاصة طلاب الثانوية العامة فجاء جدول إمتحانات الثانوية العامة 2019 عقب إجازة عيد الفطر بالضبط ولن يقوم الطلاب بأداء الإمتحانات في شهر رمضان هذا العام وهذا شئ أكثر راحة للطلبة والطالبات في الثانوية العامة ، ويمكنكم الآن التعرف على كافة تفاصيل شهر رمضان الكريم 2019 ومواعيد الصلوات الخمس وموعد آذان الفجر وآذان المغرب بالإضافة إلى عدد ساعات الصوم في الشهر الفضيل.

إمساكية رمضان 2019 – 1440 في مصر

نقدم لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية امساكية شهر رمضان 2019 – 1440 في مصر ، وسنقوم بإضافة إمساكية رمضان 2019 في السعودية فور إعلان دار الإفتاء السعودية عنها ، اليوم نستعرض معكم امساكية 2019 وستصل عدد ساعات الصوم هذا العام إلى 16 ساعة ويبدأ شهر رمضان الكريم في يوم الاثنين الموافق السادس من مايو للعام 2019 لتكون عدد ساعات الصوم بالضبط 15 ساعة و 23 دقيقة على أن يكون آذان المغرب في تمام الساعة السادسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة الكبري وسيكون هناك فرو بسيطة دقائق معدودة بين القاهرة الكبري وباقي المحافظات في موعد الآذان.

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