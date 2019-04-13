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القنوات الناقلة لمسلسل زلزال رمضان 2019 للنجم محمد رمضان

كتب إسلام الدسوقي آخر تحديث

ينتظر الألاف من محبي وعشاق الدراما المصرية في مصر والوطن العربي عرض المسلسلات الرمضانية التي تشهد منافسة قوية بين نجوم الفن وتتمتع المسلسلات الرمضانية بمجموعة متنوعة رائعة مابين الدراما والكوميدي والترجيدي ويشارك فيها عدد كبير من أحب وأشهر الفنانين كما تنجح في كسب عدد كبير من المشاهدين يوميا على شاشات التلفزيون والإنترنت وأيضا البرامج الرمضانية لها شعبية ونسبة مشاهدة عالية.

القنوات الناقلة لمسلسل زلزال.

من المسلسلات المنتظرة مسلسل “زلزال” للفنان المحبوب “محمد رمضان”، والتي تشاركه فيه البطولة الفنانة العائدة من الاعتزال “حلا شيحة” وتعود الفنان محمد رمضان أن يخبر جمهوره على كل ما هو جديد من أعماله الفنية من خلال صفحاته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” ونشر رمضان يوم الجمعة 11-4-2019 أفيش مسلسله الجديد زلزال على صفحته الشخصية “أنستجرام”، وعلق قائلا: “زلزال على قنوات MBC1 وDMC في رمضان 2019.. ثقة في الله نجاح.. رمضان كريم”.

في هذا العام الجديد تعود أعمال الاسطورة الى العرض على شبكة MBC السعودية، بعد أزمة نشبت بينهما بعد مسلسله “الاسطورة”، وصلت إلى ساحات المحاكم، وصدر ضده حكم بحبسه ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018 المتهم فيها بالسب والتشهير بمحمد عبد المتعال مدير قنوات “MBC مصر”.

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#زلزال على قنوات @mbc1 & @dmctv.eg #ثقة_في_الله_نجاح 💣💣💣 #رمضان_كريم #رمضان2019

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أحدث أخبار وكواليس مسلسل زلزال.

Ramadan 2019 IsA on dmc

Gepostet von Tamer Mursi am Freitag, 12. April 2019

  • انضمت لمسلسل “زلزال”، الفنانة منى عبد الغنى
  • كما ظهرت في كواليس المسلسل الفنانة “حلا شيحا”، وهي مرتدية الحجاب
  • المسلسل إﺧﺮاﺝ: إبراهيم فخر
  • إنتاج شركة سينرجى.

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عن الكاتب

إسلام الدسوقي

كاتب ومحرر بموقع نجوم مصرية أدرس بكلية الحقوق جامعة المنصورة وأغوى كتابة الأخبار المحلية والعالمية وأتحرى الدقة والمصدقية في نقل الأخبار والمعلومات التي تهم الزائر

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