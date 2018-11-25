الذوق مخرجش من مصر قصة الضريح المجهول خلف باب الفتوح بالقاهرة

خناقة بين أهل الحارة وفتواتها , ضرب وتكسير واشياء تتطاير في الهواء لتصطدم بأحدهم فيخر صريعاَ , يهب أحد العقلاء منتصباَ وسط الحارة , يعلن بصوت جهير : ” عيب عليكم .. ده الذوق مخرجش من مصر ” , فيعود الهدوء تدريجياَ ,ويقوم المصروع ينفض الغبار عن ثيابه , والجميع يشعر بالخجل ..!

فمن هو ” الذوق ” وما قصة عدم خروجه من مصر ؟!

خلف باب الفتوح أحد أبواب القاهرة الرئيسية الشهيرة , والذي انشأه جوهر الصقلي لتخرج منه الجيوش الفاتحة , يوجد ضريح صغير , يعلوه قبة ذات طلاء أخضر , يعلوها قمة نحاسية , وقد كتب على إحدى واجهاته : ” ضريح العارف بالله سيدي الذوق ”

لا يكاد يعلم أحد لمن هذا الضريح ؟ , ومن هو الذوق ؟ , ولكنهم يعلمون جيداَ , ان الذوق ” مخرجش ” من مصر !

لهذا الضريح ثلاثة روايات يرويها الكاتب عباس الطرابيلي في كتابه :شوارح لها تاريخ

الرواية الأولى : أنه رجل كان يعمل بالتجارة , ويصلح بين المتشاحنين والمتخاصمين .

الراوية الثانية : أنه رجل مبارك , قرر الرحيل من مصر المحروسة , فوافته المنية على بابها , فأقام الناس له قبراً حيث مات .

الرواية الثالثة : أنه رجل مغربي عاش في مصر وحين أقترب آجله , أراد ابنائه العودة به إلى بلاد المغرب , وكان قلبه متعلق بمصر ,فمات على بابها قبل الخروج !

وهناك آخرون ربما يعتقدون أنه من آل البيت ولكن هذا غير صحيح , فيما يظن أحد الباحثين ” سيد الزهار ” بأنه عاش في الفترة 1250م , ولكن المؤرخ سيد عشماوي في كتابه الجماعات الهامشية المنحرفة فى تاريخ مصر الإجتماعى الحديث , يستبعد ان يكون في هذه الحقبة الزمنية , ويرى أنه جاء في حقبة متأخرة عنها , حيث ان “زمن الفتوات ” ظهر في آواخر عهد المماليك الجراكسة .

أما القصة المشهورة عن الذوق فهي كالتالي :

في آواخر عصر المماليك , وظهور الفتوات ( رجال يعرفون بالقوة ويمسكون بزمام الأمور في الحارات , ويعدون بديلا عن السلطة أو ممثلون لها ,كما العمدة في التاريخ الحديث , ولكن الفتوة كان ينال تلك الحظوة عن طريق قوة ذراعة , لذلك سميت بالفتوة أي القوة , وتلجأ لهم السلطة لضبط أمور الناس ) .

كان الشيخ حسن الذوق , مغربي الأصل , ويعمل بالتجارة داخل اسوار القاهرة المحروسة , رجل ذو بأس وقوة , وحكمة ورجاحة عقل , وكانت له خشية وهيبة في نفوس الناس , وكان يستغل ذلك في الإصلاح بين المتشاحنين , وإيقاف المشاجرات , ووأد الفتن التي تثار داخل أسوار المحروسة . وكان الجميع يعمل له ألف حساب .. إلى ان وقع ما لم يكن في حسبانه ..

دب شجار بين فتوات أحدى حارات القاهرة , فطلب مقدم القاهرة ( يمثل مدير الآمن أو وزير الداخلية في العصر الحديث ) , من الشيخ حسن الذوق الإصلاح بين المتخاصمين , بعد ان ضاقت بالناس أرزاقهم ويوشكون على الثورة بسبب الضيق الذي أوقعهم فيه ذلك الشجار الذي لا ينتهي , وأصبحوا غير آمنين على قضاء حوائجهم , فتدخل الشيخ حسن الذوق بما له من هيبة لإخماد تلك الفتنة والإصلاح بين الفريقين المتخاصمين ..

ولكن ..

ذهبت جهود الشيخ حسن سدى , ولم يوقره المتخاصمين , ولم يعملوا لهيبته وزعامته في الصلح أي إعتبار , وصار وضع الشيخ حرجاً أمام السلطات المحلية وأمام الناس , فأصابه الحزن والكمد , وقرر أن يغادر القاهرة ويخرج من مصر المحروسة إلى الأبد , حزينا يملؤ قلبه الأسف

وما أن أبصر باب الفتوح من أبواب القاهرة , ولاحت أمامه الطريق خارج السور , سقط مغشياً عليه , فما أدركه الناس إلا وقد فارق الحياة !!

فأقام الناس له قبراً يشبه أضرحة الأولياء , لمكانته وقربه من قلوبهم , وجعلوه على مقربة من باب الفتوح , ليكون عظة للناس , خاصة المتخاصمين وأهل الشجار والنزاع , وليذكرهم : إن الذوق لم يخرج من مصر , وكتب على شاهد الضريح : ضريح العارف بالله سيدي الذوق .

ومرت السنين ومضى دهر يتبعه آخر ,ونسي الناس قصة صاحب الضريح , وأصبح مجهولا بين الناس , رغم أن : الذوق “مخرجش ” من مصر .

لكن .. ربما خرج آخرون , الشيخ : الإحترام , والمعلم : توقير الكبير , والجدع : حماية الضعفاء .. وأخشى ان تعاود الذوق رغبته في الرحيل مرة آخرى مع من يرحلون ..