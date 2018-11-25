الحلقة 124 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور وقناة trt1

تتوالى أحداث مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 124 الجزء الخامس ويزداد معها التشويق والإثارة التي يلعب عليها المسلسل في الإطار التراجيدي والدرامي ويجمع أيضًا الأكشن، مما جعل هذا العمل التركي الرائع حاز على أعلى نسب مشاهدة في العالم، وبما أن مسلسل ارطغرل يتم عرضه مترجم على قناة trt1 وعلى موقع النور مدبلج باللغة العربية فقد حصل أيضًا على أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي.

الحلقة 124 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 وموقع النور

عرضت قناة trt1 الحلقة 3 أو 124 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الأربعاء الماضي، كما تم عرض المسلسل مدبلج بالعربي على موقع النور بعد عرضه في القناة الرسمية، حيث نتذكر أن أحداث المسلسل الدرامي تدور في القرن الثالث عشر الميلادي عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، وتدور الأحداث التي جمعت بين وحي خيال الكاتب في إطار تاريخي واقعي ومخطط درامي عبقري من إبداع تأليف الكاتب “محمد بوزداغ”.

الحلقة 123 مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس مترجم بالعربي على موقع النور وقناة TRT1

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 122 الجزء الخامس على قناة trt1 ومدبلج بالعربي على موقع النور

أحداث الحلقة 124 مسلسل أرطغرل الجزء الخامس