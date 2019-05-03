الإعلان الأول لبرنامج رامز في الشلال انهيار وصراخ و غوريلا تهاجم الضحايا

نشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك البرومو الأول لبرنامجه الجديد رامز في الشلال والذي يتم عرضه على شاشة ام بي سي مصر حيث ظهر رامز جلال وهو يرتدي ملابس خضراء تشبه الحشائش بينما ظهر ضحاياه وهم يصارعون الأمواج ويقاومون الغرق وذلك قبل ظهور الغوريلا وتتعالى الصرخات من قبل ضيوف البرنامج وعلق رامز قائلا أن الخوف يكون أصعب إحساس ولكن الغدر والمفاجئة تكون أخطر بكثير تخيل اللي هيقع تحت يدي هذة المرة هايحصل أيه سوف ينهار من الصراخ وأنا بجانبه سوف يعيش أسوء أيام حياته لكن أنا هايبقى احسن يوم بالنسبة لي وفي اللحظة التي يكون الموضوع انتهى هتكون البداية واختتم كلامه قائلا “اللي يقولك رامز شطب قوله تعالى كل أناناس”.

ضحايا رامز في الشلال

ومن بين ضحايا رامز هذا العام ضيوف تظهر معه لأول مرة في برنامجه وهم كلا من الفنانة شهيرة, الفنانة سلوى خطاب, أحمد فتحي, ياسمين الخطيب, فيفي عبده, شيماء سيف, أحمد رزق, محمد أنور ومجموعة من أشهر الفنانين ونجوم الرياضة والإعلام , حيث تدور فكرة البرنامج بانهيار في الأرض التي يقف عليها الضيوف وسقوطهم في المياه، وبعد مغامرة قاسية انقلاب الزورق بهم في المياه ، وخروجهم، يبدأ رامز بالظهور متخفيا في غوريلا مفترسة ويهاجمهم وتم تصوير البرنامج بجزر شرق آسيا.

برومو "رامز في الشلال" على شاشة MBC مصر في رمضان برومو " #رامز_في_الشلال " على شاشة MBC مصر في رمضانRamez Galal #رمضان_يجمعنا Gepostet von ‎MBC مصر‎ am Freitag, 3. Mai 2019

وكانت قناة ام بي سي مصر قامت بالإعلان الأول للبرنامج والذي مقرر عرضه هذا الموسم الرمضاني والذي حقق أعلى نسب مشاهدة منذ الإعلان عنه.

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