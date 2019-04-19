الإعلان الأول لبرنامج رامز الجديد غوريلا وشلال وفيل وظهور نجوم لأول مرة ابرزهم تامر حسني وحماقي

ينتظر المشاهدين كل عام في شهر رمضان برنامجه المفضل والأكثر إثارة برنامج المقالب الأكثر شهرة للفنان رامز جلال والذي يعرض هذا الموسم باسم ” رامز في الشلال”حيث يقوم رامز بخداع ضحاياة من أجل الإيقاع ببرنامجه كل عام, ويظهر رامز بشكل مختلف عن الأعوام السابقة ويظهر وهو ممسكًا بفانوس رمضان في اليد اليسرى وبجواره “غوريلا”، أما اليد اليمنى فيمسك بها “نظارة معظمة” وبجوارها فيل ضخم وكشف الكاتب عبدالله غلوش، عن الملصق الدعائي الأول للبرنامج لهذا العام والذي يعرض في شهر رمضان 2019، على قناة MBC مصر.

برنامج رامز جلال الموسم الرمضاني2019.

معلنا أن الأسم الحقيقي للبرنامج هو رامز في الشلال على عكس ما تم تداوله في الأيام الأخيرة باسم رامز خارج نطاق الخدمة ويستضيف رامز في برنامجه مجموعة من الفنانين الذين يظهرون معه للمرة الأولى ومن بينهم الفنان لويس فونسي مطرب الأغنية الشهيرة Despacito والفنان تامر حسني, المطرب محمد حماقي والفنانة شهيرة, شيرين رضا , رانيا يوسف , حلا شيحة, علي ربيع وشيماء سيف ,دنيا سمير غانم وغيرهم من النجوم والإعلاميين.

وكان ظهر بالأيام الأخيرة إعلان مزيف للبرنامج وظهر عليه شخص يرتدي قناعًا ويمسك في يده اليمنى سماعة تليفون، وفي اليد اليسرى فانوس رمضان وذكر أحد المصادر بالقناة لموقع مصراوي أن القناة أوضحت ان لاعلاقة لها بالبوستر القديم وأن المشاهدين بهم ، وطريقتها في الإعلان عن برامجها معروفة وواضحة وتتم بشكل رسمي ومباشر عبر صفحتها الشخصية.

ضيوف رامز في الشلال – رمضان 2019

ياسمين صبري.

حمادة هلال.

محمد حماقي

احمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد الفيشاوي

أحمد السعدني

علي ربيع

محمد إمام

أكرم حسني

عمرو يوسف

درة

دينا الشربيني

محمد ممدوح

بيومي فؤاد

انتصار

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