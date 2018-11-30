الآن الحلقة 125 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس بالعربي على موقع النور وقناة TRT1

يعرض موقع النور الحلقة 125 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس مدبلج باللغة العربية، وذلك بعدما تم عرضه في قناة TRT1، حيث يتم عرضه كل يوم أربعاء الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وتركيا، والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر صباحاً بتوقيت الإمارات، أبدع الكاتب التركي “محمد بوزداغ” في تأليف هذا العمل الرائع واستطاع أن يجمع بين القصة التاريخية وبين وحي الخيال ممزوج بقصص واقعية قد أٌدمجت في عمل درامي تراجيدي.

الحلقة 125 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور وقناة TRT1

يعرض موقع النور الآن الحلقة 125 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس بالإضافة إلى جميع الأجزاء السابقة، وأيضاً يعرض مجموعة من المسلسلات الآخرى على حلقات، لذلك يمكنك الدخول عبر الموقع لكي تشاهد أي حلقة من أجزاء مسلسل قيامة أرطغرل أما عن الحلقة الـ 126 سوف تعرض بعد عرضها مباشرة على قناة TRT1.

أحداث الحلقة 125 أرطغرل الجزء الخامس