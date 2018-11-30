الآن الحلقة 125 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس بالعربي على موقع النور وقناة TRT1

يعرض موقع النور الحلقة 125 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس مدبلج باللغة العربية، وذلك بعدما تم عرضه في قناة TRT1، حيث يتم عرضه كل يوم أربعاء الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وتركيا، والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر صباحاً بتوقيت الإمارات، أبدع الكاتب التركي “محمد بوزداغ” في تأليف هذا العمل الرائع واستطاع أن يجمع بين القصة التاريخية وبين وحي الخيال ممزوج بقصص واقعية قد أٌدمجت في عمل درامي تراجيدي.
الحلقة 125 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور وقناة TRT1
يعرض موقع النور الآن الحلقة 125 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس بالإضافة إلى جميع الأجزاء السابقة، وأيضاً يعرض مجموعة من المسلسلات الآخرى على حلقات، لذلك يمكنك الدخول عبر الموقع لكي تشاهد أي حلقة من أجزاء مسلسل قيامة أرطغرل أما عن الحلقة الـ 126 سوف تعرض بعد عرضها مباشرة على قناة TRT1.
أحداث الحلقة 125 أرطغرل الجزء الخامس
- في الحلقة 124 انتهت بقيام معركة ليخلص أبنائه من أيدي رجال داغوس.
- يصاب أرطغرل بخنجر من ابنة أومور ويظن الجميع أنه قد قتل، وبعدها يتم اختيار أخيه “ديندار” وتسليمه منصب القائد بدل أرطغرل.
- بعدها يستمع أرطغرل إلى سبب المشكلة التي بين ابنة أومور وابنة غندوز ولماذا هي متواجدة برفقة أبيها في القبيلة.
- ثم يداوي جراحه عن طريق حرق الجرح بالنار أمام عيني ابنة أومور.
- سجنت ابنة أمور أصدقاء غندوز لكي تعرف مكانه، فيقولا لها أنه خرج للبحث عن أخوته، وفي هذا الوقت ينصب داغوس كميناً له ويضربه على رأسه حتى يتمكن من اختطافه.
- ذهب تشاغري لكي يبلغ أرطغرل بأن غندوز كان يقابل حبيبته وقت الهجوم.
- قتل داغوس أومور بخنجر غندوز وتركه ميتاً في حجرنه، بعدها تدخل ابنته وتجد أبيها ميتاً بخنجر غندوز فتوجه الأتهام لـ غندوز بأنه هو الذي قتل أبيها.
- اتفق الأمير بهاء الدين مع المغول على التخلص من أرطغرل لكي يحصلوا على الصندوق.
- تمكن رجال السيدة إيبليغي من القبض على غندوز وضربه وقدموه لها، حيث وضعت السيف على رقبته وطلبت منه الشهادة.
التعليقات